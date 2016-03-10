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Yaşam
Deutsche Welle

AB'in yeni gıdası: Böcekler

Böcekler, AB’de de artık yeni gıda maddeleri olarak kabul ediliyor. Sağlıklı ve besin değeri yüksek böceklerin yetiştirilmesi iklime de daha az zarar veriyor.

10 Mart 2016 15:06


Böcekler, başta Afrika, Asya ve Avustralya olmak üzerede dünyada yaklaşık 2 milyar insanın karnını doyuruyor. Kızartılmış ya da haşlanmış çekirge, solucan, kurtçuk ve karınca birçok insanın günlük gıda ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor.

Böcekler AB’de de yeni gıda maddeleri (novel food) olarak kabul ediliyor. Ancak öncelikle insan bünyesinin bunları kaldırıp kaldırmayacağına dair kapsamlı bazı araştırmaların yapılması gerekiyor. Ancak yine de hayvanın bazı uzuvlarının değil tamamını kapsaması şartı ile bazı böceklerin satışına izin veriliyor. İşlenmiş böceklerin satışına ise izin verilmiyor.

AB’de her üye ülkesinin sağlık kuralları katı değil. Bu nedenle Belçika’nın başkenti Brüksel’de iki ayrı restoranda böcek burger (Bux Burger) yemek mümkün. Almanya’nın Osnabrück kentinden iki genç girişimci, bir tahıl böceğinin larvalarından yaptıkları hamburgerleri Belçika’da satmaya başladı.

Besin değeri yüksek gıdalar

Böcekler, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından da sağlıklı ve besin değeri yüksek gıda maddeleri olarak kabul ediliyor. Protein bakımından zengin böcekler, sağlıklı yağın yanı sıra kalsiyum, demir ve çinko da içeriyor. Ayrıca böceklerin yetiştirilmesi diğer birçok hayvana kıyasla iklime ve çevreye de ciddi oranda çok daha az zarar veriyor, yeraltı sularını daha az zehirliyor.

Ayrıca onlar için iklime zarar veren hayvan yemleri üretmek de gerekmiyor. Aynı miktarda protein ihtiyacını karşılamak için çekirgelerin, sığırlara oranla 12 kat daha az yeme ve tavukların tükettiği yemin de yarısına ihtiyaç duyuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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