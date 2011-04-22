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Kültür-Sanat

Abidin Dino’yla resim yapan Mardinli çocuklar eserlerini sergiliyor

Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde devam eden...

22 Nisan 2011 03:00

T24 - Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi’nde devam eden “Abidin Dino Mardin’de - Seçme Yapıtlar 1930 – 1990” sergisi kapsamında, 7–14 yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimler meyvesini verdi.



Sabancı Vakfı’nın sponsorluğunda, Mardin Valiliği ve S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin desteğiyle, Söz Danışmanlık tarafından yürütülen eğitimlere katılan çocukların resimlerinden oluşan serginin açılışı, 20 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Aralık ayında başlayan eğitimlerde ortaya çıkan eserlerden oluşan serginin afiş ve davetiyesini, çocuklar kendileri hazırladı.



Abidin Dino’yu anlatarak sanatı sevdirmeyi amaçlayan eğitim programları, ilköğretim okulları ve liselerden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.


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