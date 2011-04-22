Abidin Dino’yla resim yapan Mardinli çocuklar eserlerini sergiliyor

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Sabancı Vakfı’nın sponsorluğunda, Mardin Valiliği ve S.Ü. Sakıp Sabancı Müzesi’nin desteğiyle, Söz Danışmanlık tarafından yürütülen eğitimlere katılan çocukların resimlerinden oluşan serginin açılışı, 20 Nisan Çarşamba günü yapıldı. Aralık ayında başlayan eğitimlerde ortaya çıkan eserlerden oluşan serginin afiş ve davetiyesini, çocuklar kendileri hazırladı.Abidin Dino’yu anlatarak sanatı sevdirmeyi amaçlayan eğitim programları, ilköğretim okulları ve liselerden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.