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Yaşam

Abidin Dino'nun 100 deseni Galeri Nev'de

Abidin Dino'nun 100'üncü yaşı sebebiyle Galeri Nev'de 100 nadir eseri sergilenecek

06 Mart 2013 19:29

Abidin Dino'nun 100'üncü yaşı sebebiyle Galeri Nev'de Bekir Akbaş’ın koleksiyonundan 100 nadir parça sergilenecek. Eserler arasında Dino'nun Yaşar Kemal’in “Deniz Küstü” romanı ile Nazım Hikmet’in “Kuvvayi Milliye Destanı”nı için yaptığı illüstrasyonlar da var. Sergi 15 Mart - 6 Nisan tarihleri arasında gezilebilir.

Abidin Dino, ilk desenlerini 1931’de “Artist” dergisinde yayımladı. 20 yaşında D Grubu’nu, 26 yaşında Liman Grubu’nu kurdu. 1934’te Sovyetler Birliği’ne davet edildi, Lenfilm Stüdyoları’nda ressam olarak çalıştı, Sovyet yönetmenlerle film çekimlerine katıldı, Stanislavski için sahne krokileri çizdi. 1937’de Paris’te Gertrude Stein ile bir operanın dekorları üzerine çalıştı. 1941’de Anadolu’ya sürgün edildi. 1951’ de Venedik Bienali’ ne katıldı. 1952’de Paris’e yerleşti; kısa bir süre Tristan Tzara’nın aracılığı ile girdiği Picasso’nun Valluaruis’deki atölyesinde çalıştı. 1955’te Galerie Kleber’de açtığı ilk kişisel sergisini takip eden yarım asırda eserleri New York, Moskova, Amsterdam, Atina, Prag, Zürih, Milano, Roma ve Paris’in de aralarında bulunduğu pek çok farklı kentte izlendi. Paris, Musée de l’Art Moderne de la Ville, Adibin’in resimlerini koleksiyonuna kattı.

Abidin Dino'nun Türkiye’deki ilk sergisi 1964’te, İstanbul’da bulunan Galeri 1’de düzenlendi. Abidin’in kişisel sergileri daha sonra Ankara, İstanbul ve İzmir’de devam etti, ayrıca eserleri farklı temalar etrafında düzenlenen sayısız karma sergide yer aldı. “Goal” adlı uzun metraj belgesel filmi, 1966 yılında British Academy tarafından Robert Flaherty Belgesel Ödülü’ne layık görüldü. 1979 yılında Fransız Plastik Sanatlar Birliği’nin Onursal Başkanlığına seçildi. 1984’te Galeri Nev, Abidin Dino’nun “El” desenleriyle açıldı. Aradan geçen zamanda Nev, sanatçının on yedi ayrı kişisel sergisine ev sahipliği yaptı ve eserlerini otuz farklı kitap ve katalogda bir araya getirdi.

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