Abidin Dino’dan Erol Akyavaş’a başyapıtlar

Koleksiyonerler ve sanatseverlerin ilgiyle beklediği 25 Ekim’deki “Beyaz Müzayede” öncesinde, ünlü sanatçıların başyapıtları sergilenmeye başlandı.



Beyaz Müzayede Direktörü Aziz Karadeniz, açılışın ardından davetlilere sergide sergilenen eserler hakkında bilgi verdi. Açılışına iş ve sanat dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı sergideki eserlerin fiyatları bin ile 300 bin YTL arasında değişiyor.



Beyaz Müzayede, 25 Ekim’de Nişantaşı’ndaki The Sofa Hotel’de basına kapalı gerçekleştirilecek. Sergide, Abidin Dino ve Bedri Baykam’ın da aralarında bulunduğu tanınmış sanatçılara ait 6’sı heykel 297 adet eser yer alıyor.



Türk modern ve çağdaş sanatına ilginin artmasıyla yoğun katılım beklenen ve koleksiyonerlerin yatırım amaçlı büyük ilgi gösterdiği Beyaz Müzayede’nin en etkili yapıtlarından birini, ünlü sanatçı Erol Akyavaş’ın “Cehennet” adlı eseri oluşturuyor.

