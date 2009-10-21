'Abidin Dino olmasaydı Yaşar Kemal olmazdı'

Yazar Yaşar Kemal, 50 yıllık arkadaşı Abidin Dino'nun Paris'te 3 yıl önce açılan sergisinin ardından Anadolu Üniversitesindeki müzede izlenime sunulan ''Topluca Abidin Dino'' adlı resim sergisinin açılış töreninde de hazır bulundu.Yaşar Kemal ve 1993 yılında yaşamını yitiren arkadaşı yazar ve ressam Abidin Dino'nun Paris'ten gelen eşi Güzin Dino ile etkinlik öncesi AÜ Yunusemre Yerleşkesindeki Otel Anadolu'da bir araya geldi. Yaşar Kemal ve Güzin Dino, burada bir süre hasret giderdi, sohbet etti.Sürgüne gönderilen Abidin Dino ile Adana'da 15 yaşındayken tanıştığını, bildiği her şeyi kendisinden öğrendiğini anlatan Kemal, ''O ve ağabeyi Arif Dino olmasaydı Yaşar Kemal de olmazdı. Sürgün de bazen işe yarıyor. Onlar gelmeselerdi ben nereden bulacaktım onları. O'nun resimlerini görmek için Paris'teki sergiden sonra Eskişehir'e de geldim'' dedi.Yazar Kemal ve Güzin Dino, otelden serginin açılacağı Çağdaş Sanatlar Müzesi'ne geldi. Burada bekleyen akademisyenler ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Kemal, bazı okurları için kitap da imzaladı.Törende konuşan AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Zehra Çobanlı, İMECE 2009 Uluslararası Katılımlı Sanat ve Tasarım Sempozyumu kapsamında açılan ''Topluca Abidin Dino Resim Sergisi''ne ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.Güzin Dino da ''Abidin Dino Anadolu'nun ortasında sergisinin açılmasını görseydi çok sevinirdi. Bu mutluluğa tanık olduğum için heyecan yaşıyorum'' dedi.Yazar Kemal de Abidin Dino ile aralarında geçen olayları ve anıları anlattı. Bir zamanlar yazarları cezaevine atmanın adet olduğunu anlatan Kemal, şunları söyledi: ''Bir gün Fransa'nın Cumhurbaşkanı Mitterand, bana Paris'te sohbet ederlerken (Çukurova'yı tüm dünyaya tanıttın, sana ne yaptılar?) diye sordu. Ben de O'na (ilk defa hapse atmadılar) diye cevap verdim. Abidin Dino'yu çok iyi tanırım. O renk yaratırdı. Çok hünerleri olan bir insandı. Abidin Dino, alçak gönüllü bir adam olmasaydı bugün dünyada Picasso kadar tanınırdı. Abidin bey tenezzül etmedi. Güzin hanım olmasaydı Abidin Dino'nun birçok eseri şu anda gün yüzüne çıkmazdı.''Konuşmalarının ardından Güzin Dino'ya ve Yaşar Kemal'e AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Cam Bölümü öğrencilerince hazırlanan birer vazo hediye edildi.