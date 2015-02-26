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Dünya

Abercrombie&Fitch'e başörtüsüne ayrımcılık davası

Başörütlü çalışanı işe almayan firma dava başladıktan sonra kıyafet kurallarını değiştirdi ancak mahkemede kendisini savunmaya devam ediyor

26 Şubat 2015 10:09

Ünlü tekstil firması Abercrombie & Fitch, ABD'de başörtülü bir kadını satış elemanı olarak işe almayarak ayrımcılık yapmakla suçlanıyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Samantha Elauf isimli kadın, başörtüsünün firmanın kıyafet kurallarına aykırı olduğu için işe alınmadığını söylerken, şirket ise Elauf'un başvuru sırasında dini inancı nedeni ile başörtüsü konusunda muafiyet talebinde bulunmadığını söyledi. Ancak Eluf iş başvurusu ile ilgili tüm süreç boyunca başörtüsü takıyordu.

Dava ile ilgili son kararı Mayıs ayında vermesi beklenen ABD Yüksek Mahkemesi yargıçları ise Çarşamba günü yapılan duruşmada firma avukatlarını soruları ile ciddi şekilde köşeye sıkıştırdı.

Firma dava başladıktan sonra kıyafet kurallarını değiştirdi ancak mahkemede kendisini savunmaya devam ediyor.

ABD kanunlarına göre işveren çalışanlarının dini inançlarına işe zarar vermediği sürece makul bir şekilde ev sahipliği yapmakla yükümlü.

Yargıçların ise iş başvurusu yapan bir kişinin açık bir şekilde dini inancı nedeni ile giyim kuşamında istisna kabul edilmesi talebinde bulunup bulunmaması gerektiği sorusuna yanıt arıyor.

2008 yılında Oklahoma'da iş başvurusunda bulunan Elauf'un performansından etkilenen işveren, başörtüsü nedeni ile endişe duymuş ve üsleri ile konuştuktan sonra Elauf'u işe almayaya karar vermişti.

Yerel mahkemede davacı olan Elauf tazminata hak kazanmış, ancak bir yüksek mahkeme, Eluf'un iş başvurusunda dini inancı nedeni ile başörtüsü konusunda muafiyet talebinde bulunmadığı gerekçesi ile kararı bozmuştu.

 

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