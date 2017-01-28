Abercrombie&Fitch 35 mağazasını kapatacak

Türkiye’de de bir dönem genç kuşak arasında popüler olan Abercrombie&Fitch (A&F), yaşadığı gelir düşüşleriyle ilgili ABD’de kapatacağı 35 mağaza ile ilgili açıklamada bulundu.

Şirket yaptığı açıklamada ABD’deki mağazalarının tamamında yeniden yapılanmaya gideceğini açıkladı. Şirket şu an itibariyle 745 mağazası bulunuyor. Kapanışlarla mağaza sayısı 710’a düşecek. Ancak bu kapanış mağaza için yeni bir durum değil. Zaten Hollister ve Abercrombie&Fitch ürünlerini satan A&F mağazaları son 6 yılda 350 tane mağazasını kapattı.

150 kişinin görevine son verldi

A&F çarşamba günü New Albany’deki 150 işçisinin de görevine son verdi. Şirketten işten çıkarmaya ilişkin yapılan resmi açıklamada, “Maliyet azaltma politikaları kapsamında işten çıkarma gerçekleştirdik” denildi.

Posta'nın haberine göre, Abercrombie&Fitch 2016 yılında 3.52 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi. Şirketin satış gelirleri son 14 çeyrektir üst üste düşüyor.