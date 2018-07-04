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Spor

Abel Hernandez,Rusya'ya gidiyor

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)  Bursaspor'un transfer listesindeki Abel Hernandez, CSKA Moskova'nın 3 yıllık transfer teklifine olumlu bakıyor

04 Temmuz 2018 13:53

Gürkan DURAL/BURSA, (DHA) 

Bursaspor\'un transfer listesindeki Abel Hernandez, CSKA Moskova\'nın 3 yıllık transfer teklifine olumlu bakıyor.
Bursaspor\'un transfer listesinde yer alan Abel Hernandez, Rusya\'ya gidiyor. Geçtiğimiz sezonu İngiltere\'de Hull City takımıyla geçirmesinin ardından sözleşmesinin sona ermesiyle bonservisini eline alan Uruguaylı golcünün, Rus ekiplerinden CSKA Moskova ile temas halinde olduğu öğrenildi. Rus basınında çıkan haberlere göre CSKA Moskova\'nın Uruguaylı golcüye 3 yıllık bir sözleşme teklif etti ve her bir yıl için de 3 milyon Euro önerdi. Abel Hernandez ise bu teklife olumlu bakarken, menajeri de yaptığı açıklamayla CSKA Moskova\'nın teklifinin kendilerini memnun ettiğini dile getirdi. Transferde küçük pürüzlerin giderilmesinin ardından Abel Hernandez\'in CSKA Moskova\'ya imza atması bekleniyor.

(FOTOĞRAFLI) 
 

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