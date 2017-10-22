Abe, Japonya'daki erken seçimlerde güven tazeledi

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin çağrısıyla gidilen erken genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, Abe başkanlığındaki Liberal Demokrat Parti ve küçük ortağı Komeito'nun oluşturduğu koalisyon, parlamentodaki üçte iki "süper çoğunluğu" koruyor.

Televizyon kanallarının açıkladığı sandık çıkış anketlerinin sonuçları, yaklaşık beş yıldır iktidarda olan Abe liderliğindeki koalisyonun, parlamentodaki 465 sandalyeden 311'ini kazandığını ortaya koyuyor.

Pyongyang rejiminin Japonya üzerinden geçen füzeleri sonrasında Kuzey Kore konusunda sert bir tutumu savunan ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisini tekrar canlandırmayı vadeden 63 yaşındaki Abe, parlamentoda çoğunluğu alarak Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakan olma yolunda ilerliyor.

Japonya'da 12 gün süren kısa seçim kampanyası süresince gündemi ekonomi ve Kuzey Kore ile yaşanan kriz oluşturmuştu. Abe, Japonya'yı "suya batırma" tehdidinde bulunan Kuzey Kore'ye karşı sert tavrını sürdürmekte tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Milyonlarca Japon'un seçimler sırasında ülkede etkisini sürdüren tayfunun günlük hayata olumsuz etkilerine rağmen oyunu kullandığı bildirildi.

AFP,SSB/CÖ

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