T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Abe, Japonya'daki erken seçimlerde güven tazeledi

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe, kendi çağrısıyla gidilen erken genel seçimlerde büyük başarı elde etti.

22 Ekim 2017 18:41

Japonya'da Başbakan Şinzo Abe'nin çağrısıyla gidilen erken genel seçimlerin sandık çıkış anketlerine göre, Abe başkanlığındaki Liberal Demokrat Parti ve küçük ortağı Komeito'nun oluşturduğu koalisyon, parlamentodaki üçte iki "süper çoğunluğu" koruyor.

Televizyon kanallarının açıkladığı sandık çıkış anketlerinin sonuçları, yaklaşık beş yıldır iktidarda olan Abe liderliğindeki koalisyonun, parlamentodaki 465 sandalyeden 311'ini kazandığını ortaya koyuyor.

Pyongyang rejiminin Japonya üzerinden geçen füzeleri sonrasında Kuzey Kore konusunda sert bir tutumu savunan ve dünyanın en büyük üçüncü ekonomisini tekrar canlandırmayı vadeden 63 yaşındaki Abe, parlamentoda çoğunluğu alarak Japonya'da en uzun süre görev yapan başbakan olma yolunda ilerliyor.

Japonya'da 12 gün süren kısa seçim kampanyası süresince gündemi ekonomi ve Kuzey Kore ile yaşanan kriz oluşturmuştu. Abe, Japonya'yı "suya batırma" tehdidinde bulunan Kuzey Kore'ye karşı sert tavrını sürdürmekte tereddüt etmeyeceğini vurguladı.

Milyonlarca Japon'un seçimler sırasında ülkede etkisini sürdüren tayfunun günlük hayata olumsuz etkilerine rağmen oyunu kullandığı bildirildi.

AFP,SSB/CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

Japonya BaşbakanAbeBaşbakanLiberal Demokrat PartiKomeitoJaponyaKuzey KoreJaponDeutsche Welle Türkçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24