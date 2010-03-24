ABD'yle atılan adımlar donduruldu

T24 -

Ankara'dan ABD ziyaretlerinin azaltılması tavsiyesi

'Türk diplomatlar Moskova'da'

Gazetenin bugünkü sayısında (24 Mart 2010) 1915 olaylarına ilişkin tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesinden sonra, Ankara'nın Washington'la savunma, enerji ve ticaret alanlarındaki ilişkilerini girişimlerini ''dondurma'' kararı aldığını iddia eden bir haber yayımlandı.Washington'ın uzun süre Türkiye'yi özellikle enerji, Afganistan ve Irak konularında önemli bir ortak olarak gördüğünü yazan FT, Çağlayan'ın Türkiye ile ABD arasında ABD Başkanı Barack Obama'nın önerdiği ''model ortaklık'' çerçevesinde faydalı adımlar atılabileceğini umduğunu söylediğini kaydetti.FT, Türk-Amerikan Konseyi'nin yıllık konferansınıertelediğini, çünkü Ankara'nın Kongre'deki oylamadan sonra tüm kamu kurumları ve özel işletmelere, ABD'ye ziyaretlerin azaltılması tavsiyesinde bulunduğunu ileri sürdü.Gazete, bu tavsiyenin ''Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni kredi görüşmelerini iptal etmesinden'' sonra geldiğine dikkati çekti ve bu iptalin Türkiye'nin Batı'dan ekonomik bağımsızlığı konusundaki en iddialı ifade olduğunu kaydetti.Gazete, Amerikan Kongresi'ndeki oylamadan bir gün sonra Türk diplomatların, nükleer enerji santrali ve boru hatları konularını görüşmek için Moskova'ya gittiğini kaydetti.Financial Times, Türkiye'nin yeni ekonomik ortaklıkları ve diplomatik ufuklarını genişletmesinin, Batı'yla geleneksel ittifakının zayıflaması anlamına gelmeyebileceği yorumunu yaptı ayrıca, Ankara'nın AB ülkelerine coğrafi yakınlığı ve gümrük birliği sayesinde, Avrupa'nın Türkiye'nin en önemli pazarı olma özelliğini koruduğunu ve Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ını Avrupa ülkelerine yaptığını belirtti.