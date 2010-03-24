ABD'yle atılan adımlar donduruldu

T24 - Türkiye'nin ABD ile savunma, enerji ve ticaret alanlarındaki ilişkilerini güçlendirme çabalarını ''dondurduğunu'' ileri süren İngiliz Financial Times gazetesi, Devlet Bakanı Zafer Çağlayan'ın ''Şu ana kadar atılan tüm adımlar durduruldu'' dediğini yazdı. Dış İlişkiler komitesi'ndeki "soykırım" kararı sonrası Ankara'nın ABD'ye gerçekleştirilecek ziyaretlerin azaltılmasını da tavsiye ettiğini yazan gazete, bu kararın IMF'yle gerçekleştirilen yeni kredi görüşmelerinin iptali sonrası geldiğine de dikkat çekti. Gazete bu adımı "Türkiye'nin Batı'dan ekonomik bağımsızlığı konusundaki en iddialı ifade" olarak tanımladı. Financial Times, kararın ardından Türk diplomatların nükleer enerji santrali ve boru hatları konularını görüşmek için Moskova'ya hareket ettiğini de yazdı.
Gazetenin bugünkü sayısında (24 Mart 2010) 1915 olaylarına ilişkin tasarının ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilmesinden sonra, Ankara'nın Washington'la savunma, enerji ve ticaret alanlarındaki ilişkilerini girişimlerini ''dondurma'' kararı aldığını iddia eden bir haber yayımlandı.
Washington'ın uzun süre Türkiye'yi özellikle enerji, Afganistan ve Irak konularında önemli bir ortak olarak gördüğünü yazan FT, Çağlayan'ın Türkiye ile ABD arasında ABD Başkanı Barack Obama'nın önerdiği ''model ortaklık'' çerçevesinde faydalı adımlar atılabileceğini umduğunu söylediğini kaydetti. Ankara'dan ABD ziyaretlerinin azaltılması tavsiyesi
FT, Türk-Amerikan Konseyi'nin yıllık konferansını
ertelediğini, çünkü Ankara'nın Kongre'deki oylamadan sonra tüm kamu kurumları ve özel işletmelere, ABD'ye ziyaretlerin azaltılması tavsiyesinde bulunduğunu ileri sürdü.
Gazete, bu tavsiyenin ''Türkiye'nin Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yeni kredi görüşmelerini iptal etmesinden'' sonra geldiğine dikkati çekti ve bu iptalin Türkiye'nin Batı'dan ekonomik bağımsızlığı konusundaki en iddialı ifade olduğunu kaydetti. 'Türk diplomatlar Moskova'da'
Gazete, Amerikan Kongresi'ndeki oylamadan bir gün sonra Türk diplomatların, nükleer enerji santrali ve boru hatları konularını görüşmek için Moskova'ya gittiğini kaydetti.
Financial Times, Türkiye'nin yeni ekonomik ortaklıkları ve diplomatik ufuklarını genişletmesinin, Batı'yla geleneksel ittifakının zayıflaması anlamına gelmeyebileceği yorumunu yaptı ayrıca, Ankara'nın AB ülkelerine coğrafi yakınlığı ve gümrük birliği sayesinde, Avrupa'nın Türkiye'nin en önemli pazarı olma özelliğini koruduğunu ve Türkiye'nin ihracatının yüzde 60'ını Avrupa ülkelerine yaptığını belirtti.