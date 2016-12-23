ABD'yle anlaşan Deutsche Bank 7,2 milyar dolar ceza ödeyecek

Almanya'nın en büyük bankası olan Deutsche Bank, ABD'de kullandırdığı sorunlu konut kredileri nedeniyle 2008 küresel krizine neden olduğu gerekçesiyle yürütülen davaların düşürülmesi için Amerikan hükümetiyle anlaştı.

Frankfurt merkezli Deutsche Bank ABD'ye 7,2 milyar dolar ceza ödeyecek.

İsviçre bankası Credit Suisse de benzer bir anlaşma için ABD'ye yaklaşık 5,3 milyar dolar ceza ödeyeceğini duyurdu.

ABD Adalet Bakanlığı daha önce bankadan, anlaşmak için 14 milyar dolar talep ediyordu.

Deutsche Bank ise bu tutarın o dönemde kullandırılan sorunlu kredilerin tutarından çok daha yüksek olduğunu ifade ederek ödemeyi yapmayacağını söylüyordu. Banka, yürütülen müzakerelerin ardından teklif edilen cezanın yarısına anlaşmış oldu.

Yapılan anlaşmaya göre Deutsche Bank, 3,1 milyar dolar para cezası ve müşterilere ise 4,1 milyar dolar ödeyecek.

Deutsche Bank'a kesilen cezanın müzakerelerin başında teklif edilenden daha düşük olmasına rağmen uzun vadede bankanın karlılığını etkileyeceği düşünülüyor.

Banka hisselerinin yüzde 0,8'ini elinde tutan Assenagon Asset Management'tan yatırımcı Michael Huenseler, Bloomberg'e yaptığı açıklamada, "Belirsizlik ortadan kalktığı için anlaşma kısa vadede yardımcı olabilir; ancak hala çoğunun beklediğinden daha yüksek bir meblağ ve uzun vadede karlılığa engel olabilir" dedi.

Deutsche Bank, uzun zamandır zor bir dönemden geçiyordu. Çalışanlarının yüzde 15'ini işten çıkarmaya hazırlanan Deutsche Bank'ın hisseleri bu yıl yüzde 18 değer kaybetti.

Anlaşma haberinin ardından ise hisseler yüzde 4,5 değer kazandı.

ABD'de faaliyet gösteren bankalar, krediyi geri ödeme gücü olmayan kişilere yüksek faizli konut kredileri satmakla ve bu kredileri, mortgage'a dayalı yatırım araçlarına dönüştürüp risksiz ürünlermiş gibi pazarlayıp yatırımcılara sunmakla suçlanıyor.

Deutsche Bank'ın ardından bir açıklama yapan Credit Suisse'in ABD ile anlaştığını duyurmasının ardından bu yıl yüzde 28 değer kaybeden Credit Suisse hisseleri bu haberin ardından yüzde 2 yükseldi.

ABD Adalet Bakanlığı Citigroup'a 2014'te 12 milyar dolar karşılığında uzlaşma teklif etmiş ancak Citigroup yalnızca 7 milyar dolar ödeyerek aleyhindeki davaların düşmesini sağlamıştı.

ABD'nin en büyük yatırım bankası Goldman Sachs ise Ocak ayında 5,1 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

Diğer yandan Deutsche Bank ve Credit Suisse ile anlaşma haberlerinin ardından ABD Adalet Bakanlığı, Londra merkezli Barclays bankasına karşı da dava açacağını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın 2005'ten 2007'ye kadar 'sattığı kredilerlin özelliklerini yanlış aktararak milyarlarca dolar zarara yol açmakla' suçladığı Barclays ise iddiaları reddediyor.