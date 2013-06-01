ABD'yi yine hortum vurdu: 5 ölü

ABD'nin Oklahoma eyaletinde 10 gün aradan sonra yeni bir hortum dalgası etkili oldu. Hortumlarda 5 kişi hayatını kaybetti.

ABD'li yetkililer, Oklahoma City yakınlarında oluşan hortumlarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Hortumlarda birçok ev zarar görürken araçlar ve ağaçlar devrildi, otoyollar kapandı. Bölgede 80 binden fazla aboneye de elektrik verilemiyor.

Ölenler arasında içinde bulundukları araç takla atan bir anne ve çocuğunun da olduğu, 14 yaralının da hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

ABD meteoroloji yetkilileri, ABD'nin orta batısında bulunan diğer eyaletler için de hortum uyarısı yaparak halktan evlerinden çıkmamalarını istedi.

Oklahoma'da 10 gün önce meydana gelen hortumlarda 24 kişi hayatını kaybetmiş, 12 bin ev hasar görmüştü.