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Dünya

ABD, Oklahoma'yı hortum vurdu: 91 ölü, 145 yaralı

2 okulu yerle bir eden hortumun ardından ölenlerin arasında 20 çocuk bulunuyor

21 Mayıs 2013 17:28

Pazartesi günü Amerika'nın Oklahoma şehrinde meydana gelen hortumda 20'si çocuk 91 kişi hayatını kaybetti, 145 kişi yaralandı.

Genişliği 2 km olduğu belirtilen hortumun geçtiği bölgeyi dümdüz ettiği belirtilirken, hortumun ardından bıraktığı yıkıntı binaların arasında bir çok ev ve 2 okul olduğu açıklandı. Yaralıların enkazdan kurtarıldığı belirtilirken,  okul enkazından kurtarılan çocuklar olduğu belirtildi.

Yerel otoritelerce 14.56'da hortum uyarısı yapıldı, 16 dakika sonra ise hortumun başladı. Hortum yere dokunmasının ardından 32 km yol aldı. Hortumun Fujita ölçeğine göre 5 üzerinden 4 şiddetinde olduğu bildirildi. Hortumun ayrıca beraberinde saatte 320 km hızında rüzgarlar getirdiği belirtildi.

Başkan Barack Obama, Oklahoma'yı afet bölgesi ilan etti.

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