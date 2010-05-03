ABD'yi sel ve fırtına esir aldı: 15 ölü

T24 - ABD'nin doğu-güneydoğu kesiminde yer alan Mississippi ve Tennessee eyaletlerinde fırtına ve sellerde 15 kişi öldü.



Nashville kenti yerel yönetim yetkilileri, yeni bulunan 4 cesetle birlikte, Tennessee eyaletinde hafta sonunda etkili olan fırtına, yoğun yağış ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını söyledi.



Cesetleri yeni bulunan 2 kişinin, evlerinin bölgede meydana gelen selde kalması sonucu boğulduğunu söyleyen yetkililer, 2 kişinin ise yakındaki nehrin sularının yükselmesiyle ters dönen araçlarında kalarak boğulduğunun belirlendiğini kaydetti.



Yetkililer, 3 kişinin kayıp olduğunu ifade etti.



Tennessee Valisi Phil Bredesen, sel sularının yol ve köprülere büyük zarar verdiğini belirterek, "eyalet düzeyinde felaket durumu" ilan edilmesini istediklerini söyledi.



Kriz masası yetkilileri de Ulusal Muhafızlar'dan destek istendiğini kaydetti.



Mississippi'nin kuzey kesimlerinde etkili olan fırtına ve sellerde ise 4 kişinin öldüğü bildirildi.



Ölenlerden birinin aracıyla sel sularına kapıldığını belirten yetkililer, 2 kişinin karavanda, 1 kişinin şiddetli rüzgarın hasar verdiği evinde öldüğünü kaydetti.



Yetkililer, Mississippi Nehri boyunca uzanan bölgede olumsuz hava koşullarının sürdüğünü belirtti.







