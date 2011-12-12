ABD’yi şaşırtan mimari

T24 -

İki gökdelenin ortasında dışarıya doğru uzanan katları bulunan ‘Bulut’ adlı proje, New York’ta 11 Eylül 2001 El Kaide saldırısı ile yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi’nin patlama anını andırıyor. ABD’den gelen tepkiler üzerine MVRDV, tasarımı yaparken böyle bir benzeriliği akıllarına gelmediğini ve incittikleri kişilerden özür dilediklerini açıkladı. İnşaatının 2015’te tamamlanması planlanıyor.