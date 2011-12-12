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Yaşam

ABD’yi şaşırtan mimari

Güney Kore’nin başkenti Seul’a inşa edilmek üzere gökdelen projesi hazırlayan Hollandalı mimarlık...

12 Aralık 2011 02:00

T24 - Güney Kore’nin başkenti Seul’a inşa edilmek üzere gökdelen projesi hazırlayan Hollandalı mimarlık şirketi MVRDV, Amerikalıları şaşırttı.



İki gökdelenin ortasında dışarıya doğru uzanan katları bulunan ‘Bulut’ adlı proje, New York’ta 11 Eylül 2001 El Kaide saldırısı ile yerle bir olan Dünya Ticaret Merkezi’nin patlama anını andırıyor. ABD’den gelen tepkiler üzerine MVRDV, tasarımı yaparken böyle bir benzeriliği akıllarına gelmediğini ve incittikleri kişilerden özür dilediklerini açıkladı. İnşaatının 2015’te tamamlanması planlanıyor.


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