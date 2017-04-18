ABD'yi sarsan Türk hapiste ölü bulundu

ABD'de 26 Eylül 2016'da Burlington kentindeki bir AVM'de gerçekleştirilen silahlı saldırının faili Arcan Çetin, tutulduğu cezaevi hücresinde öldü.

Washington eyaletindeki hapishane hücresinde asılı halde bulunan ve intihar ettiği tahmin edilen Çetin, 20 yaşındaydı. Akli yeterlilik değerlendirmesine ilişkin sonuçlar henüz çıkmayan Çetin'in, bu raporların neticesine göre idam cezası alabileceği belirtiliyordu.

Washington eyaletine bağlı Burlington kentindeki AVM'de dördü kadın, beş kişiyi öldürdükten sonra kaçan Arcan, polis tarafından yakalanınca suçunu itiraf etmişti ancak neden böyle bir eylem gerçekleştirdiğini açıklamamıştı.

Depresyondaydı

Adana doğumlu Çetin, beş ayrı "birinci dereceden taammüden adam öldürme" suçundan yargılanıyordu.

Geçen sene açıklanan mahkeme belgelerine göre, Çetin'e endişe bozukluğu ve depresyon teşhisi konmuştu. Çetin'in bu yüzden geçmişte ilaç tedavisi gördüğü ifade edildi.

ABD basınındaki haberlerde, Çetin'in geçmişte aile içi şiddet suçlamalarıyla üç kez mahkemeye çıktığı belirtilmişti. Gazeteler, bu olaylarda şiddete maruz kaldığı iddia edilen kişinin, Çetin'in ABD'li üvey babası olduğunu bildirmişti.

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AP/CÖ/HS