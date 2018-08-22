'ABD'yi sarsacak iş birliği'nden 'TSK envanterinin ABD ağırlıklı oluşu'na: Basından S-400 manzaraları...

Rus İnterfax haber ajansı, Rusya’nın Türkiye'ye S-400 savunma sistemini 2019'da teslim etmeye başlayacağını duyurdu.

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un yöneticisi Aleksandr Miheyev de Türkiye'ye S-400 füze savunma sisteminin teslimatının yapılmasını öngören anlaşmanın planlandığı gibi 2019'da hayata geçirileceğini söyledi ve diğer ülkelerle ticarette yerel para birimlerinin kullanılması konusunda da adım atıldığını vurguladı.

Türkiye ile gerilimin her geçen gün arttığı ABD cephesinde aylardır ‘rahatsızlık’ sebebi olan ‘S-400 alışverişi’ni gazetelerin nasıl göreceği ise bir merak unsuruydu.

"Washington’da deprem etkisi yarattı"

İktidara yakın çizgide yayın yapan Güneş gazetesi, haberi “S-400’ler geliyor: Tam zamanında” manşetiyle gördü. Gazete, Rusya ile imzalanan S-400 için teslimat takviminin ‘tüm tehditlere rağmen tıkır tıkır işlediğini’ öne sürdü. Ayrıca bu anlaşmanın ‘Washington’da deprem etkisi yarattığı’ da söylendi.

Sabah gazetesi ise “Rusya açıkladı: S-400 füzeleri 2019’da Türkiye’de” manşetini atıp, S-400’lerin ‘Türkiye’yi, 'dünyadaki en iyi hava savunma sistemlerinden birinin sahibi' yapacağı yorumunda bulundu.

Rosoboronexport’un yerel para birimleri ile ticaret yapılması için adım attığının da üzerinde duran gazete, şirketin bu hamlesini ‘ABD Doları’nı hedef alan çok önemli bir hamle’ olarak gördü.

Türkiye gazetesi ise “Trump’a füze mesaj” manşetiyle çıktı. S-400 haberini gazete ‘Ankara-Moskova yakınlaştıkça huzuru kaçan Trump’a bir kötü haber daha...’ diyerek duyurdu ve Trump’ın ‘stratejik ortaklık hukukunu bozduğu’nu iddia etti. Gazete, Ankara’nın ‘füze alım kararı’ ile ‘Amerika’nın ekonomik zorbalığına karşı geri adım atmayacağını ilan etmiş olduğunu’ da belirtti.

Yeniçağ gazetesi ise ‘ABD yönetiminin F-35’lerin teslimatlarını geciktirdiğini ancak Rusya’nın füze savunma sistemini 2019’da gerçekleştireceğini’ vurguladı.

Gazetenin birinci sayfasının büyük bir çoğunluğunda ise yerli üretim uçağı Kevser’i tanıtan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Ankara’ya ‘birlikte üretim’ çağrısı yaptığı vurgulandı. Gazete, “ABD’yi sarsacak iş birliği teklifi” manşetiyle çıktı.

"TSK envanteri ABD ağırlıklı"

Öte yandan Cumhuriyet gazetesi, “Silahta yeni rota" manşetiyle çıktı ve baş haberinde ‘Rusya ile S-400 takviminin netleşmesinin NATO ve ABD ile gerilimi artırdığına’ dikkat çekti.

Yine gazetenin ilk sayfasında TSK’nin güncel envanterinin ABD ağırlıklı olduğuna dikkat çekildi.

Geçtiğimiz yıl içinde Demirören Grubu’nun, Doğan Medya’dan satın aldığı Posta ve Hürriyet gazetelerinde ise haber, küçük birer kutudan görüldü.

Posta, ‘Rus Haber Ajansı’ndan gelen haberin Amerika’yı kızdıracağı’nı söylerken Hürriyet, haberi yalnızca ‘teslimatın yapılacağı tarihin netleştiğini’ ifade ederek geçti.

Akşam ve Vatan gazeteleri de haberi Hürriyet gibi ‘yorumsuz’ birer metin ile küçük kutulardan gördü. Vatan, Türkiye’nin Rusya’dan ‘iki adet S-400 sistemi alacağı’ vurgulandı.

S-400 haberi BirGün, Sözcü, Yenişafak, Milliyet, Star, Takvim ve Yeni Asya gazetelerinin birinci sayfalarında yer almadı.