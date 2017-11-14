T24 LogoT24 Logo
Yaşam

ABD'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk başörtülü sporcu, Barbie'ye model oldu

ABD'nin eskrim milli takımında yer alan Muhammed, 2016 Rio Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı

14 Kasım 2017 18:08

Amerikan Mattel firması, ABD'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek. Firma, Barbie bebeklerin gelecek yıl raflarda yerini alacağını açıkladı.

ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk başörtülü sporcu olan Muhammed, başörtülü bir sporcu olarak birçok kez kendini dışlanmış hissettiğini belirterek, "Mattel gibi küresel bir firmanın başörtüsü giyen bir bebekle serisini genişletmesi, benim için çok duygulandırıcı" dedi.

Küçük bir çocukken uzun bacakları olduğu için dışlandığını söyleyen Muhammed, bu nedenle tasarı sürecinde kendisinden fikir alan Mattel'den bebeğin bacaklarının daha kalın ve atletik olmasını istediğini belirtti.

ABD'nin eskrim milli takımında yer alan Muhammed, 2016 Rio Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.

ETİKETLER

İbtihaj MuhammedABDbarbie bebek

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24