ABD'yi Olimpiyat Oyunları'nda temsil eden ilk başörtülü sporcu, Barbie'ye model oldu

Amerikan Mattel firması, ABD'yi olimpiyatlarda temsil eden ilk başörtülü sporcu İbtihaj Muhammed'i model alan bebek üretecek. Firma, Barbie bebeklerin gelecek yıl raflarda yerini alacağını açıkladı.

ABD adına olimpiyatlarda yarışan ilk başörtülü sporcu olan Muhammed, başörtülü bir sporcu olarak birçok kez kendini dışlanmış hissettiğini belirterek, "Mattel gibi küresel bir firmanın başörtüsü giyen bir bebekle serisini genişletmesi, benim için çok duygulandırıcı" dedi.

Küçük bir çocukken uzun bacakları olduğu için dışlandığını söyleyen Muhammed, bu nedenle tasarı sürecinde kendisinden fikir alan Mattel'den bebeğin bacaklarının daha kalın ve atletik olmasını istediğini belirtti.

ABD'nin eskrim milli takımında yer alan Muhammed, 2016 Rio Oyunları'nda bronz madalya kazanmıştı.