ABD’yi korkutan ölüm

New York kenti domuz gribine ilk kurbanı verdi. Geçtiğimiz günlerde domuz gribi teşhisiyle hastaneye kaldırılan Queens'in Jamaica 238 okulu müdür yardımcısı Mitchell Wiener yaşamını yitirdi.



H1N1 virüsünden ölen okul müdür yardımcısının görevli olduğu okulda 4 öğrencide daha domuz gribi virüs tespit edilmişti. New York'ta artan domuz gribi vakalarını önlemek amacıyla bugünde 3 okul daha tatil edildi.



11 okul tatil edildi



Böylece, New York'ta domuz gribi tehdidi yüzünden kapatılan okul sayısı 11 'e yükseldi. ABD'de domuz gribinden yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 kişiye yükseldi.



Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve domuz gribi teşhisiyle New York Flushing Hastanesinde kaldırılan okul müdür yardımcısı Wiener ölümü üzerine bir açıklama yapan Flushing Hastanesi sözcüsü Ole Pedersen, “Durumu kritikti, elimizden gelen tüm çabayı gösterdik ancak hastamızı kurtaramadık” dedi.



Öğrenciler domuz gribine yakalandı



New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg'de bugün bazı okulları tatil etme kararı aldıklarını söyledi. Bloomberg, kapatılan üç okulda çok sayıda öğrencide domuz gribi virüsü belirtilerine rastlanıldığını ve üç okulu tatil etmelerine gerekçe olarak domuz gribi virüsünün kente yayılma risk olarak açıkladı. Bloomberg de hayatını kaybeden okul müdürü yardımcısı Wiener için, "Çok nitelikli ve kaliteli bir eğitimciydi" dedi. Yetkililer, New York'ta virüsün henüz korkulacak düzeyde olmadığını, ancak vaka sayısının giderek artabileceğini belirttiler.



New York’ta domuz gribi ilk kez geçen ay Queens bölgesindeki St Francis Lisesinde görülmüştü. Bu okuldaki öğrencilerin bahar tatili sırasında Meksika’ya gerçekleştirdikleri bir okul gezisi sırasında H1N1 virüsünü kaptıkları açıklanmıştı. ABD ’de şu ana kadar yaklaşık 5 bin domuz gribi vakası görüldüğünü ve virüsün hemen hemen her eyalete yayıldığını bildirdi.