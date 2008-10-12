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Sağlık

ABD'yi gizlice işgal eden düşman

Irak ve Afganistan'dan dönen askerlerle gelen hamamböcekleri tifo ve dizanteri gibi hastalıkarın yeniden görülmesine yol açtı.

12 Ekim 2008 03:00

Irak ve Afganistan'da görevli Amerikan askerlerinin ülkelerine dönüşte sırt çantalarında gelen 'Türkmenistan hamamböceği', son 10 yılda ülkede tifo ve dizanteri gibi hastalıkların yeniden görülmesine yol açtı.

Uzmanlar, ilk olarak Körfez Savaşı döneminde ABD'ye gelen Türkmenistan hamamböceklerinin, geçen yıllar içerisinde Amerikan topraklarına uyum gösterdiğini ve etki alanını genişlettiğini söylüyor.

Irak, İran, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerde sıklıkla görülen böceklerin, bulundukları çevrenin şartlarına çok çabuk uyum sağladığı belirtiliyor.

Yetkililer, askerlerin çantaları içerisinde ülkeye giren daha birçok zehirli ve hastalık yayan böcek türü bulunduğunu söylüyor.

ABD'de halihazırda bulunan 69 hamamböceği türünün 29'unun bu yolla bahsi geçen ülkelerden geldiği tahmin ediliyor.

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