-ABD'Yİ 60 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ WASHINGTON (A.A) - 19.03.2011 - ABD'yi geçen yıl 60 milyon turist ziyaret etti. ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, ülkeye en son 11 Eylül saldırılarından önce rekor düzeyde turist gelmişti. Ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yıl 11 Eylül öncesine göre yüzde 17 oranında artış kaydetti. Ülkeye gelen turist sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre ise yüzde 12 oranında arttı. Turistler, ülkeyi ziyaretleri sırasında 134 milyar dolardan fazla para harcadı. ABD'ye gelen turistlerin büyük çoğunluğu Fransa, Brezilya, Güney Kore, Avustralya, İtalya, Çin ve Hindistan'dan geliyor. ABD Ticaret Bakanlığı'na bağlı Turizm Bürosu'nda uzman Dick Champley, geçen yıl en çok Çinli turist sayısında artış olduğuna dikkat çekerek, geçen yıl ülkeyi ziyaret eden Çinli turistlerin sayısının bir önceki yıla göre yüzde 53 oranında arttığını ve 810 bin 738 Çinlinin ülkeyi ziyaret ettiğini belirtti. Turizm sektörünün ülkenin ekonomik toparlanmasında önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Seyahat ve turizm sektörünün ekonomik büyüklüğünün yaklaşık 1 trilyon 300 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Sektör, yaklaşık 7,8 milyon kişiye istihdam sağlıyor.