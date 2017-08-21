ABD'ye yeni Rus elçi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 2011-2016 yılları arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüş olan şimdiki Dışişleri Bakan Yardımcısı Anatoli Antonov'u ABD Büyükelçiliği görevine atadı. Antonov, "Rus askerlerinin Ukrayna'da konuşlanmasını desteklediği" için AB'nin 2015'te oluşturduğu yaptırım listesinde yer alıyor.

62 yaşındaki Antonov Rusya'nın uzun yıllar ABD Büyükelçiliği görevini yürütmüş olan Sergey Kislyak'dan boşalan göreve geliyor. Kislyak, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim ekibi ile Rus temsilciler arasında yürütüldüğü iddia edilen izinsiz görüşmeler skandalının baş aktörlerinden biri olarak görülüyor.

ABD medyası geçen yılki ABD başkanlık seçimi sırasında Trump‘ın zaferi için Kislyak'ın gizli çalışma yürüttüğünü iddia etmişti. Başkan Trump'ın Ulusal Güvenlik Başdanışmanı Michael Flynn Kislyak ile temaslarına ilişkin doğru bilgi vermediği gerekçesiyle Şubat ayında görevinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

İki ülke arasındaki en kötü dönem

Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin gergin seyrettiği bir dönemde Antonov'un Putin'in kararnamesiyle büyükelçilik görevine atanması dikkat çekti. Antonov deneyimli bir diplomat ve sıkı bir müzakereci olarak tanınıyor.

Antonov 2011-2016 yılları arasında Rusya Savunma Bakan Yardımcılığı görevini yürütmüş, daha önce ise Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki güvenlik ve silahsızlanma dairesinde 7 yıl boyunca çalışmıştı. Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini ise 2016 yılından bu yana sürdürüyordu.

ABD'den Rus vatandaşlarına vize kısıtlaması

Öte yandan ABD, Rusya'nın ülkedeki Amerikan diplomatları ve personeli sayısında azaltmaya gitmesine tepki olarak Rus vatandaşlarına vize kısıtlaması kararı aldı. ABD'nin Moskova Büyükelçiliği Çarşamba günü başlayacak ve 10 gün sürecek uygulama ile Rus vatandaşlarına turist, öğrenci ya da çalışma amaçlı vize verilmeyeceğini duyurdu.

Amerikan makamları normal vize uygulamasına 1 Eylül'den itibaren geçileceğini, ancak vizelerin önemli ölçüde azaltılacağını ve sadece Moskova'da vize işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov kararı sert bir dille eleştirdi ve ABD makamlarını "Rus halkı içinde Rus yönetimine karşı hoşnutsuzluk yaratmaya çalışmakla" suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'ya karşı Amerikan yaptırımlarının sertleştirilmesine tepki olarak ABD'nin ülkedeki diplomatik temsilciliklerinden, diplomat ve personel sayısının Eylül ayına kadar 455'e indirilmesini talep etmişti. Bu talep, 750'yi aşkın Amerikalının ülkeyi terk etmesi anlamına geliyor.

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dpa/afp/ÇA,BK