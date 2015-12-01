ABD'ye vizesiz girmek zorlaşıyor



ABD, Paris saldırılarının ardından vize mecburiyeti olmayan yabancıların ülkeye giriş kontrollerini sertleştirdi. Aralarında Almanya'nın da bulunduğu 37 ülkenin vatandaşları ABD'ye vizesiz seyahat edebiliyordu. ABD makamları söz konusu ülkelerin uyruğunu taşıyan teröristlerin ülkeye girişini önlemek amacıyla harekete geçti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD'yi hedef alan saldırı tehditleri nedeniyle elektronik giriş iznine bundan böyle teröristlere kucak açan ülkelere gidilip gidilmediğinin de işleneceği belirtildi. Parmak izi gibi biyometrik verilerin kullanılmasının da ihtimal dahilinde olduğu ifade ediliyor. Yolcularının pasaport bilgilerini yeterince incelemeyen havayolu şirketlerine kesilen para cezası 50 bin dolara çıkacak.

ABD yönetimi aralarında Belçika ve Hollanda'nın da bulunduğu bazı ülkelerden, ABD'ye giriş kontrollerinin uçağın hareketinden önce çıkış yapılan ülkede tamamlanmasını da istiyor.

Vizesiz giriş programı eleştiriliyor

Paris saldırılarından sonra ABD'de 90 gün vizesiz kalabilme imkanı eleştirilmeye başlamış ve bazı Kongre üyeleri, Amerikan makamlarıyla yeterli işbirliği yapmayan ülkelerin bu programdan çıkarılmasını talep etmişlerdi. 2012 yılında bütün yabancı ziyaretçilerin yüzde 40'ına tekabül eden ve çoğunluğunu Avrupa ve Asyalıların oluşturduğu 19 milyon yabancı vizesiz giriş programından yararlanmıştı.

Senatör Dianne Feinstein bu programı ‘ulusal güvenlik kurallarının yumuşak karnı' olarak adlandırmıştı. Feinstein son beş yıl zarfında Suriye veya Irak'a gitmiş olan bütün yabancıların vizesiz girişten men edilmesini talep ediyor. İşadamları ve turizmciler, ABD'ye girmenin zaten son derece müşkül olduğu gerekçesiyle vize uygulamasının sertleştirilmesine karşı çıkıyorlar.