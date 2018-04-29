T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

ABD'ye uçuşlarda yeni güvenlik önlemleri

ABD, ülkeye yapılan uçuşlardaki güvenliği arttırmak için yeni önlemler alınacağını duyurdu, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, nüfusunun çoğunluğu Müslüman sekiz ülkeden kalkan uçuşlara uygulanan kabinde dizüstü bilgisayar yasağı genişletilmedi.

29 Nisan 2018 20:30

ABD, ülkeye yapılan uçuşlardaki güvenliği arttırmak için yeni önlemler alınacağını duyurdu, ancak aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, nüfusunun çoğunluğu Müslüman sekiz ülkeden kalkan uçuşlara uygulanan kabinde dizüstü bilgisayar yasağı genişletilmedi.

Yeni önlemler, 105 ülkede yolcular ve elektronik cihazlarının daha sıkı denetlenmesini öngörüyor.

Havayolu şirketlerinin yeni kurallara uymaları için 120 gün süreleri olacak. Uymadıkları takdirde yolcularının elektronik eşya taşımasına izin verilmeyecek, hatta ABD'ye uçma izinleri bile iptal edilebilecek.

İç Güvenlik Bakanı John Kelly yeni önlemleri açıklarken "Düşmanlarımız, patlayıcıları saklamak, içeridekilerden adam kazanmak ve uçak kaçırmak için yeni yöntemler buluyor. Her yeni tehditle yeni bir adım atamayız. Bunun yerine seyahat edenlerin güvenliği ve teröristlerin başarmasını zorlaştırmak için genel anlamda yeni önlemler almalıyız "dedi.

Kelly'nin sonuncular olmayacağını söylediği önlemler:

Yeni önlemlerin nasıl uygulanacağı konusunda detay verilmedi, ancak 280 havaalanı ve 180 havayolu şirketi için geçerli olacak ve günde 325 bin yolcu taşıyan 2100 sefer için geçerli olacak.

Kelly geçen ay dizüstü bilgisayar yasağını genişletip genişletmemeyi değerlendirdiklerini söylemişti.

Bu açıklamayla, özellikle business class yolcuları etkileyeceğinden kaygılanan havayolu şirketleri rahat bir nefes aldı.

Hatta İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, yeni düzenlemelere uydukları takdirde ilk dizüstü bilgisayar yasağı getirilen havaalanlarının, yasaktan muaf tutulabileceğini söyledi.

Akıllı telefondan büyük cihazlar, Türkiye, Fas, Ürdün, Mısır, BAE, Katar, Suudi Arabistan ve Kuveyt çıkışlı ABD uçuşlarında uçağın kabinlerine sokulamıyor.

İngiltere de altı ülke için benzer bir uygulama başlatmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDTürkiyeMüslümanHavayoluUymadıklarıGüvenlik Bakanı John KellyHerBununGüvenlik BakanlığıTürkiye FasMısır BAE Katar Suudi ArabistanKuveyt

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Atatürk’ün dediği gibi güçlüyle güçsüz değil, güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24