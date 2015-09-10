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Dünya
Deutsche Welle

ABD'ye Suriyeli sığınmacı baskısı

Sığınmacı akınıyla karşı karşıya olan Avrupa'da gözler ABD'ye çevrildi. ABD'nin de sığınmacı kabul etmesi için Obama üzerindeki baskı artıyor.

10 Eylül 2015 12:49

ABD'nin, baskıların artması üzerine Suriyeli sığınmacı kabul etmeye hazırlandığı
belirtiliyor. Ancak dile getirilen rakamlar yüksek değil. ABD'nin son üç yılda dünyanın
çeşitli bölgelerinden yılda 70 bin mülteci kabul ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı
yetkilileri, 2016 yılında bu sayının 'biraz' artabileceğini ifade etti.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde de 'biraz daha fazla' ile kastedilen 5 bin
ek mülteci olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bir süre önce ek
olarak kaç mülteciyi kabul edebileceklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Suriye'de
dört yıl önce patlak veren iç savaşın başlangıcından bu yana ABD, bin 500 Suriyeli'yi
kabul etti. 

ABD, kuruluşundan bu yana 200 yıldan beri ülkesini terk edenlerin başlıca hedef
ülkesi. Ancak Suriyeli sığınmacılara karşı ABD'nin tutumunu eleştiren yardım örgütü
Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Başkanı ve İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı
David Miliband, "ABD, ahlaki bir yükümlülük olan sığınmacıların kabul edilmesi
konusunda dünyada öncü bir ülke. Ancak son dört yılda Suriye krizinde öncü
olmaktan öte atalet içideydi" diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de ABD'nin 15 bin Suriyeli'yi ülkesine
kabul etmesini istiyor.

Amerikan hükümetinin bir sözcüsü de Obama yönetiminin sığınmacı kabul edilmesini
"ahlaki bir sorumluluk" olarak gördüğünü söyledi. Bayaz Saray'ın Suriyeli
sığınmacılara ek yardım için neler yapılabileceğini gözden geçirdiğini ve ayrıntıların
bu ayın soruna kadar netleşeceği belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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