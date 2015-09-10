ABD'ye Suriyeli sığınmacı baskısı

ABD'nin, baskıların artması üzerine Suriyeli sığınmacı kabul etmeye hazırlandığı

belirtiliyor. Ancak dile getirilen rakamlar yüksek değil. ABD'nin son üç yılda dünyanın

çeşitli bölgelerinden yılda 70 bin mülteci kabul ettiğine dikkat çeken Dışişleri Bakanlığı

yetkilileri, 2016 yılında bu sayının 'biraz' artabileceğini ifade etti.

Hükümet kaynaklarına dayandırılan haberlerde de 'biraz daha fazla' ile kastedilen 5 bin

ek mülteci olduğu belirtiliyor. ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, bir süre önce ek

olarak kaç mülteciyi kabul edebileceklerini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Suriye'de

dört yıl önce patlak veren iç savaşın başlangıcından bu yana ABD, bin 500 Suriyeli'yi

kabul etti.

ABD, kuruluşundan bu yana 200 yıldan beri ülkesini terk edenlerin başlıca hedef

ülkesi. Ancak Suriyeli sığınmacılara karşı ABD'nin tutumunu eleştiren yardım örgütü

Uluslararası Kurtarma Komitesi (IRC) Başkanı ve İngiltere'nin eski Dışişleri Bakanı

David Miliband, "ABD, ahlaki bir yükümlülük olan sığınmacıların kabul edilmesi

konusunda dünyada öncü bir ülke. Ancak son dört yılda Suriye krizinde öncü

olmaktan öte atalet içideydi" diye konuştu.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de ABD'nin 15 bin Suriyeli'yi ülkesine

kabul etmesini istiyor.

Amerikan hükümetinin bir sözcüsü de Obama yönetiminin sığınmacı kabul edilmesini

"ahlaki bir sorumluluk" olarak gördüğünü söyledi. Bayaz Saray'ın Suriyeli

sığınmacılara ek yardım için neler yapılabileceğini gözden geçirdiğini ve ayrıntıların

bu ayın soruna kadar netleşeceği belirtiliyor.