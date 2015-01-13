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Dünya
Deutsche Welle

ABD'ye siber saldırı

ABD'nin IŞİD ile mücadelesini yürüten Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın sosyal medya hesapları bir süreliğine bilgisayar korsanları tarafından ele geçirildi.

13 Ocak 2015 12:51


Kendilerine "Siber Halifelik" adını veren bilgisayar korsanları, komutanlığın Twitter ve Youtube hesaplarını hackledikten sonra IŞİD yanlısı metin ve görüntüler yükledi.

Komutanlığa ait bazı iç yazışmalar da bilgisayar korsanlarınca yayınlandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (Centcom) logosunun yerini IŞİD'i temsil eden bir grafik aldı.

ABD askerlerine yönelik tehdit mesajlarına ve "IŞİD'i seviyoruz" ibaresine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise sosyal medya hesaplarında gizli belgelerin yer almadığını duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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ABD IŞİDAmerikan Merkez Kuvvetler KomutanlığıHalifelik34;TwitterYoutubeIŞİDMerkez Kuvvetler KomutanlığıSavunma BakanlığıKuvvetler KomutanlığıDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NH/BÖ

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