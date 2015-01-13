ABD'ye siber saldırı



Kendilerine "Siber Halifelik" adını veren bilgisayar korsanları, komutanlığın Twitter ve Youtube hesaplarını hackledikten sonra IŞİD yanlısı metin ve görüntüler yükledi.

Komutanlığa ait bazı iç yazışmalar da bilgisayar korsanlarınca yayınlandı. Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (Centcom) logosunun yerini IŞİD'i temsil eden bir grafik aldı.

ABD askerlerine yönelik tehdit mesajlarına ve "IŞİD'i seviyoruz" ibaresine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığı saldırıyı doğruladı. Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise sosyal medya hesaplarında gizli belgelerin yer almadığını duyurdu.