'ABD'ye gizli polis göndermeye son verin!'

Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD'li yetkili Pekin'e yapılan uyarılar konusunda "New York Times" gazetesine açıklamada bulundu. Habere göre Çin Kamu Güvenliği'ne bağlı polisler, turist ve işadamı kisvesi altında ABD'ye giriş yapıyor. Çin'in gizli polisleri, ABD'ye kaçan yolsuz işadamlarını ve diğer suçluların izini sürüyor.

'İkna' yöntemleri arasında tehdit de var

Sözkonusu kişiler muhtelif yöntemler kullanılarak "yurda dönmeye ikna ediliyor". Pekin, ülke dışına çıkarılan para ve diğer varlıklara erişiyor. İddiaya göre, Çin gizli polisinin taktikleri arasında işadamlarının aile ve yakınlarını tehdit etmek de bulunuyor.

Çin polisinin dünya genelinde yürüttüğü bu faaliyetler sayesinde geçen yıldan bu yana toplam 930 zanlıyı Çin'e dönmeye "ikna ettiği" ileri sürülüyor. Arananlar arasında yalnızca adı yolsuzluklara karışmış işadamı, yönetici ve siyasetçiler değil rejim karşıtlarının da bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping eylül ayında Washington'ı ziyaret edecek.

ABD siber saldırıyla suçladı

ABD yönetimine bağlı Personel Yönetim İdaresi (OPM), nisan ayında siber saldırıya uğramış, ABD'de federal devlet kurumlarının personeli ve yakın çevreleri ile akrabalarına ait bilgiler hackerların eline geçmişti.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James Clapper, OPM'yi hedef alan siber saldırıdan Çin'i sorumlu tutmuş, Pekin ise suçlamaların temelden yoksun olduğunu savunmuştu.

Washington 'tehdit' olarak görüyor

ABD ordusunun temmuz ayında açıklanan strateji belgesinde Rusya ile birlikte Çin ulusal güvenlik açısından bir tehdit olarak nitelenmişti. Çin belgede "Asya-Pasifik bölgesinde gerilimlere neden olmakla" suçlanmıştı.

Çin, başta Japonya olmak üzere komşu ülkelerle Güney Çin Denizi ve Doğu Çin Denizi'ndeki bazı adaların egemenliği konusunda gerginlik yaşıyor. Çin, Güney Çin Denizi'nin belirli bölgelerinde hak iddialarını pekiştirmek için denizi doldurarak yapay adalar inşa ediyor.