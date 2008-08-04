ABD’ye giderken dikkat!

ABD gümrük kapılarında elektronik eşyalarınıza veda edebilirsiniz. 2008 yılı sonunda yürürlüğe girmesi planlanan yeni bir yasaya göre sahtecilik kapsamına giren İnternet’ten indirilmiş müzik ve video dosyaları bulundukları cihaza el konulmasına sebep olabilir.



İlk kez G8 zirvesinde ele alınan sahtecilikle mücadele yasası yürürlüğe girdiği takdirde ABD sınır kapılarında görevli yetkililer analog ve dijital formda bilgi taşıyabilen tüm aygıtları keyfi biçimde arayabilecekler. Sahte, korsan ya da herhangi bir yasadışı materyal bulunması halinde ise taşıyıcı aygıta el konulması olası.



Elde edilen bilginin ilgili diğer kurumlarla paylaşılabilmesi ve gerektiğinde tercüme, şifre çözme gibi işlemlere tabi tutulabilmesini öngören yasa kapsamında sabit diskler, flash bellekler, cep telefonları, MP3 çalarlar yer alırken, analog bilgi taşıyıcıları olarak kağıt ve defterlere bile el konulması mümkün hale gelecek.



Hiçbir şüpheli hareketi bulunmayan yolcuların dahi taşıdığı elektronik cihazların aranabilir olması kişisel bilgilerin gizliliği esasına aykırı bulunurken yasadakine benzer uygulamaların aslında ABD sınır kapıları ve havaalanlarında Temmuz ayı ortalarından bu yana pratiğe geçirildiği gelen bilgiler arasında.

