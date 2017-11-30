ABD’ye gıda ihracatının yolu Gıda Savunması’ndan geçiyor

İSTANBUL,(DHA) - TÜRKİYE Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), ABD’ye ihracat ve pazarda bulunmanın ön koşulu haline gelen Gıda Savunması Planı konusunda sektör firmalarına yönelik bir eğitim programı hazırladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği ile yapılacak eğitim, 14 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

ABD’de Gıda Savunması Planı’nı içeren Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA), bu ülkeye ihracat yapmak isteyen firmaların, belirlenen kriterler kapsamında kendi gıda savunması planlarını oluşturmalarını öngörüyor. Gıda Savunması Planı’nı hazırlayan firmalar, bir yandan gıda savunması alanında Türkiye\'nin kapasitesini arttırırken, diğer yandan ABD’ye doğrudan veya dolaylı yapılacak ihracatta önemli bir avantaj elde etmiş olacak.

TGDF’DEN EĞİTİM PROGRAMI

Mayıs 2012’de Türkiye\'de gerçekleşen ilk Gıda Savunması Çalıştayı’na destek veren Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu (FSMA) ile ABD’ye gıda ihracatı ve pazarda bulunma kriterlerinden birisi haline gelen Gıda Savunması Planı konusunda sektör firmalarına yönelik bir eğitim gerçekleştirecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı işbirliği ile düzenlenen eğitim programı, 14 Aralık’ta İstanbul’da yapılacak.

EĞİTİM PROGRAMINDA NELER VAR?

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz ve Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Muharrem Selçuk’un açılış konuşmaları ile başlayacak programda eğitimi, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hami Alpas verecek.

ABD’ye gıda ihracatının yanı sıra gıda güvenliği ve tedarikçi sertifikasyonları tarafından da talep edilen Gıda Savunması Planı’nı sektör temsilcilerine anlatacak olan Alpas, “Gıda Savunması Planı nedir; ne değildir?”, “Gıda Güvenliği Modernizasyon Kanunu ve gıda tedarikçisi verifikasyon programları neler getiriyor?”, “Gıda üreticileri bu değişime nasıl hazırlanacak?” sorularına açıklık getirecek.

Öğleden sonra Prof. Dr. Alpas liderliğinde gerçekleşecek grup çalışmaları ile devam edecek olan eğitim programı, sunumlar ve değerlendirme bölümüyle sona erecek.

GIDA SAVUNMASI (FOODDEFENCE) NEDİR?

Günümüzde uluslararası gıda ve içecek ticaretinin artması, güvenilir gıda üretimi ve dağıtımı konusunda yeni zorlukları da beraberinde getiriyor. Bunun için işletme içi ve işletme dışından gelebilecek kasıtlı eylemlere karşı risk ve tehdit oluşturacak noktaların işletmeye özgü olarak tespiti ve bu risklerin önlenmesine yönelik bir gıda savunma yönetim sisteminin, konunun uzmanlarıyla birlikte geliştirilerek kurulması büyük önem taşıyor.

Gıda Savunması (FoodDefence) kavramı, gıda tedarik zincirinde kasıtlı tehditlerin bertaraf edilmesi için alınması gerekli önlemleri kapsıyor.

Yaklaşık 12 milyar dolar ihracata ulaşan gıda sektörünün, gıda savunması konusundaki düzenlemelerden olumsuz etkilenmemesi ve tüm paydaşların bilgi kirliliğinden uzak ve doğru bir şekilde Gıda Savunması Vizyonu\'na hakim olabilmesi büyük önem taşıyor.

Gıda işletmelerinin Gıda Savunması Planı’na sahip olmaları, bir yandan ulusal pazarda gıda güvenliğinin geliştirilmesi diğer yandan da yeni yasal düzenlemeleri ile Türkiye\'nin ihracatında önemli yeri bulunan ABD pazarına giriş kriterlerini de etkileyecek.

Programa ilişkin detaylı bilgiye tgdf.org.tr adresinden ulaşılabilir.

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