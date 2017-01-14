ABD'ye de Astana için davet gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Astana'daki Suriye görüşmelerine ABD'nin de davet edileceğini açıkladı. Rusya'dan da Trump ekibine davet gittiği belirtiliyor. Çavuşoğlu Astana görüşmelerine YPG'nin katılmasını ise kabul etmeyeceklerini söyledi.

Öte yandan Washington Post da Rusya'nın Obama yönetimini dikkate almadan ABD'nin müstakbel başkanı Donald Trump'ın ekibini Kazakistan'ın başkenti Astana'da 23 Ocak'ta yapılması planlanan Suriye görüşmelerine davet ettiğini yazdı.

Reuters'ta yer alan habere göre, gazete Moskava'nın davetinin Rusya'nın ABD'deki büyükelçisi Sergey Kislyak'ın Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanlığına aday gösterilen Michael Flynn ile yaptığı telefon görüşmesinde iletildiğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner ise Astana'daki buluşma ile ilgili kendilerine resmi bir davetin gelmediğini açıkladı. Toner, böyle bir davetin gelmesi durumunda da görevden ayrılacak olan eski hükümetin yenisine bu daveti aktaracağına işaret etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile ABD'yi de Astana görüşmelerine davet etme kararı aldıklarını açıkladı.

Astana'daki buluşmaya Rusya, Türkiye ve İran'ın yanı sıra Suriye'deki tarafların temsilcilerinin katılması planlanıyor. Buluşma, Trump'un başkanlık görevini devralmasından 3 gün sonra 23 Ocak'ta gerçekleşecek. BM'nin himayesinde başlatılan barış görüşmeleri ise 8 Şubat'ta Cenevre'de devam edecek.

Suriye muhalefetinden destek

Suriye Muhalefeti Yüksek Müzakere Komitesi (HNC), Astana'da yapılması planlanan barış görüşmelerini desteklediklerini ve Cenevre'de şubat ayında yapılacak görüşmeler öncesinde bir ön adım olarak değerlendirdiklerini açıkladı.

Komite açıklamasında "Astana'da yapılacak görüşmelerle alakalı olarak Komite askeri delegasyona desteğinin altını çiziyor ve toplantının ateşkes anlaşmasını pekiştireceğini umuyor" ifadelerini kullandı.

Komite, ayrıca Astana müzakerlerinin BM Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı Suriye'de ateşkes ile müzakereleri öngören kararının uygulanması anlamında özellikle şehir kuşatmalarının sonlandırılması, yardımların ulaştırılması ve tutukluların serbest bırakılması anlamında "bir güven evresi oluşturacağını" umduğunu aktardı.

Rusya ve Türkiye garantörlüğünde Suriye'de kararlaştırılan ateşkes 30 Aralık'ta yürürlüğe girmişti. Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşta BM verilerine göre şimdiye kadar en az 310 bin kişi yaşamını yitirdi.