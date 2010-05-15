ABD'ye dava

T24- Biyolojik Çeşitlilik Merkezi adlı grup, ABD hükümetine karşı, çevreye etkilerini araştırmadan, Meksika Körfezi'nde yüzlerce petrol sondajına izin verdiği gerekçesiyle mahkemeye başvurmaya hazırlanıyor.



Grup tarafından hükümete gönderilen ihtar yazısında, ABD Dışişleri Bakanı Ken Salazar'ın 2009'da göreve geldiği tarihten itibaren, Meksika Körfezi'nde 100 sismik araştırma ve 300 sondaj çalışmasına, çevre ile ilgili gerekli izinler alınmadığı halde izin verdiği ileri sürüldü.



Meksika Körfezi'nde petrol sızıntısının yol açtığı çevre felaketi devam ederken, grup, Bakan Salazar'ı ve Madencilik Yönetim Servisi'ni (MMS) dava edeceğini açıkladı. Açıklamaya göre izinler verilirken, "Deniz Memelilerinin Korunması" ile "Tehlike Altındaki Türler" yasası ihlal edildi. Grup sözcüsü Miyoko Sakashita da yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ve MMS'in böylece Meksika Körfezi'nde hukuksuz bir alan oluşturduğunu" ileri sürdü.



Yasa gereği gönderilen bu ihtar yazısına yanıt vermesi için İçişleri Bakanlığının ve MMS'in 60 günlük süresi bulunuyor.