ABD'ye beyin göçü artıyor

T24 - Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından yayınlanan Open Doors 2010 raporu, Türk öğrencilerin her yıl artan bir hızla eğitim için ABD’yi tercih ettiğini gösterdi. Son 30 yılda ABD’ye eğitim için giden Türklerin sayısı yüzde 30’dan fazla yükseldi. Daha vahimi, her 4 kişiden 3’ü dönmeyi düşünmüyor. Türk öğrencilerin ABD ekonomisine katkısı da yaklaşık 1 milyar dolar...



Türkiye’nin en önemli sorunlarından biri olan “beyin göçü” ABD merkezli Uluslararası Eğitim Enstitüsü tarafından her yıl yayınlanan Amerika’daki yabancı öğrenciler raporuyla bir kez daha tescillendi. Open Doors 2010 raporunda Amerika’ya eğitim için dünyanın dört bir yanından giden öğrencilerin sayısı 690 bin 923 olarak açıklandı ve bu öğrencilerin Amerikan ekonomisine katkısı 20 milyar dolar olarak belirlendi. Raporda özellikle Çin ve Türkiye’den ABD’ye yüksek lisans ve doktora eğitimi almaya gelen öğrenci sayısındaki artışa dikkat çekildi. ABD’de eğitim gören Türk öğrenci sayısı 12 bin 397 olarak açıklandı.



Yüzde 90’ı erkek

Türk öğrencilerin sayısında yüzde 6’lık artış kaydedildiği belirtildi. Türkiye bu rakamla ABD’ye en fazla öğrenci gönderen 10’uncu ülke oldu. Bu alanda birinciliği Çin aldı. Japonya, Kenya ve Endonezya gibi ülkeler geçen yıllara oranla yüzde 9’luk düşüş trendine girerken son 10 yılda ABD’ye giden Türk öğrenci sayısında yüzde 30’u aşkın artış kaydedilmiş oldu.

Türkiye’den giden öğrencilerin yüzde 21’inin iki yıllık devlet üniversitelerine gittiği belirtildi. Amerika’da eğitim gören Türk öğrencilerin yüzde 90’ı erkek, yüzde 10’u ise kadın. Öğrencilerin eğitim gördüğü seviyeler ise şu şekilde dağılıyor:

%29.5: Lisans %53.1: Yüksek lisans %17.4: Diğer







ABD ekonomisi kalkınıyor

Bu veriler dikkate alındığında YÖK ve Dünya Bankası tarafından geçtiğimiz yıl yayınlanan araştırmanın sonuçları da daha anlamlı hale geliyor. YÖK raporunda şu bulgulara ulaşılmıştı:

* ABD ve diğer OECD ülkelerine göç eden Türklerin yüzde 58’ini yükseköğrenimli kişiler oluşturuyor.

* Türkiye’de üniversitede okuyan gençlerin yüzde 73’ü yurtdışında çalışmak ve yaşamak istiyor.

* ABD’deki Türk öğrenciler ABD ekonomisine yılda 824 milyon dolar katkı sağlıyor.

* Almanya, İngiltere, Belçika, Avustralya ve Fransa da Türk öğrencilerinin okuduğu ülkeler arasında sıralanıyor. Almanya’da yaklaşık 25 bin Türk öğrenci öğrenim görüyor.