ABD'ye balık ihracatı yıllık 36 milyon dolara yükseldi

İstanbul, 14 Mart (DHA) - ABD pazarında deniz levreği ve mavi yüzgeçli orkinosun büyük beğeni topladığını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bu ülkeye ihracın dokuz yılda beş milyon dolardan 36 milyon dolara yükseldiğini söyledi.

Tuncay, ABD\'ye balık ihracatını 2018 yılında 50 milyon dolara yükseltmeyi hedeflediklerini ekledi.

ABD’nin Boston kentinde 11-13 Mart tarihleri arasında düzenlenen Seafood Expo North America (SENA) Fuarı’nda Türk su ürünlerinin gördüğü ilginin, gelecek için bu pazarda ümitleri artırdığını belirten İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tuncay Sagun, bu yıl ABD pazarındaki ihracat artışının geçen yılların çok üzerinde olacağını söyledi.

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin organizasyonuyla Türkiye’nin önde gelen firmalarından Grup Sagun, Kılıç Deniz Ürünleri, Kopuzmar Su Ürünleri/Luckyfish, Rdm Gıda, Gümüşdoğa Su Ürünleri, Sastaş A.Ş. ve Nordzee Su Ürünleri’nin fuara katıldığına bildiren Sagun, “Bu yıl Turkish Seafood - Dreamland of Seafood konseptiyle fuarda yer aldık. İhracatımızda olduğu gibi fuardaki gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. Öyle ki bu yıl Türkiye fuarda en büyük ikinci ülkesi olmayı başardı. Her yerde Türk ürünleri tanıtıldı” dedi.

Özellikle denz ürünlerine dayalı beslenme alışkanlığı olan ABD halkının, daha sağlıklı beslenmeye yönlendirilmesi için Amerikan hükümeti tarafından sürekli projeler geliştirildiğine dikkat çeken Sagun, balığın bu alanda ilk alternatif olduğunu söyledi. ABD’ye Türkiye’den en fazla deniz levreği ve mavi yüzgeçli orkinos ihraç edildiğini belirten Sagun, önümüzdeki yıllarda ürün çeşitliliği konusunda da çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.