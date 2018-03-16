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ABD'ye ait askeri helikopter Irak'ta düştü (2)

IRAK'TAN DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ AÇIKLAMA Ahmet Haşim MUHTAROĞLU / TUZHURMATU 16 Mart (DHA) - ABD'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi bir askeri helikopterin, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştüğü olayla ilgili Irak'tan açı

16 Mart 2018 07:59

IRAK\'TAN DÜŞEN HELİKOPTERLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ahmet Haşim MUHTAROĞLU / TUZHURMATU 16 Mart (DHA) - ABD\'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi bir askeri helikopterin, Irak\'ın Suriye sınırı yakınlarında düştüğü olayla ilgili Irak\'tan açıklama yapıldı. İlk belirlemelere göre, teknik hata nedeniyle düştüğü belirtilen açıklamada helikopterde bulunanlardan hayatını kaybedenlerin olduğu kaydedildi.

Ortak Operasyonlar Komutanlığı\'na bağlı Emniyet Medya Merkezi, Irak\'ın batısında Anbar iline bağlı Suriye sınırındaki El Kaim İlçesi\'nde Irak güvenlik güçlerine destek veren Uluslararası Koalisyona ait bir helikopterin düştüğünü duyurdu. Helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin bulunduğu belirtilen açıklamada, \"Irak ordusuna ait 8. Alay timleri helikopterin düştüğü bölgeye ulaştı ve tahliye yaptı. Yapılan ilk incelemelere göre, helikopter teknik hata yüzünden düştü\" ifadeleri kullanıldı.

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