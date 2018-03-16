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Dünya

ABD'ye ait askeri helikopter Irak'ta düştü (1)

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Mart (DHA) - ABD'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter, Irak'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü

16 Mart 2018 05:49

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 16 Mart (DHA) - ABD\'ye ait içinde 7 kişinin bulunduğu HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter, Irak\'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü.
Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, içinde 7 kişinin bulunduğu ABD\'ye ait HH-60 tipi Pave Hawk tipi askeri helikopter Irak\'ın Suriye sınırı yakınlarında düştü. Helikopterde bulunanların akıbeti henüz belli olmazken, ABD Savunma Bakanlığı kaynakları helikopterin düşme nedeninin düşman ateşi sonucu olduğunun sanılmadığını açıkladı. Arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtilirken, helikopterin neden düştüğünü belirlemek için inceleme başlatılacağı belirtildi.

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