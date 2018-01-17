ABD'ye 51. eyalet mi geliyor?

Amerika Birleşik Devletleri'nde ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da bir grup ayrılıkçı, 'Yeni Kaliforniya' adıyla bağımsızlığını ilan etti.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin ikiye bölünmesini savunan ve ilçe temsilcileri konseyi ve çeşitli komitelerden oluşan ayrılıkçı bir grup, 'Yeni Kaliforniya' adında, ülkenin 51. eyaletini kurmak için harekete geçti.

Kendi 'Bağımsızlık Bildirgeleri'ni okuyan grup, 'yönetilemez durumda' diye niteledikleri Kaliforniya eyaletinden bağımsızlığını ilan etti.

Gubun bulduğu çözüm ise eyaletin kırsal bölgelerinin çoğunun bulunduğu kısmı alıp kentleşmenin daha yoğun olduğu kıyı şeridini dışarıda bırakarak 'Yeni Kaliforniya' adında yeni bir eyalet kurma planı hazırlamak oldu.

​"Kaliforniya eyaleti tiranlıkla yönetilen bir yer oldu"

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Girişimin kurucularından Robert Paul Preston "Kaliforniya eyaleti tiranlıkla yönetilen bir yer oldu" derken grubun açıklamasında "Yıllar süren vergilendirmeler, düzenlemeler ve tek parti politikaları Kaliforniya eyaleti ile 58 bölgesini yönetilemez duruma getirdi" dendi.

Amerikan anayasasının 4. maddesinin 3. fıkrasını temel göstererek bağımsızlık başvurusunda bulunan Preston, yaptığı basın açıklamasında "Yasal mercilerle birlikte bu sürecin nasıl işleyeceğini tartışıyoruz. Kendimizi yönetme hakkını kazanmadan önce taleplerimizi ve gerekçelerimizi halka anlatmak için mitingler düzenlememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"ABD'den değil, sadece Kaliforniya'dan ayrılmak istiyoruz" diye konuşan Preston,'Kaliforniya'nın sahil kısımlarıyla iç kesimlerinin, farklı gelir dilimlerinde olmalarına rağmen aynı kanunlarla ve vergi yasalarıyla yönetilmesinin adil olmadığını' vurguladı.

Senatonun onayı gerekiyor

Ancak grubun Kongre'ye bu yöndeki tasarıyı sunmadan önce Kaliforniya'daki kanun yapıcıları ikna etmesi gerekiyor.

Ayrılıkçıların yasal işlemleri tamamlamasının 10 ila 18 ayı bulabileceği belirtiliyor. ABD anayasasına göre, bir eyaletin bölünme kararının nihai olarak ABD senatosu tarafından onaylanması gerekiyor.

Daha önce de 2014 yılında ABD'li milyarder Tim Draper, Kaliforniya'yı aralarında 'Silikon Vadisi Eyaleti'nin de olduğu 6 farklı eyalete bölmek için imza toplamış ancak amacına ulaşamamıştı.