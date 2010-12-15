-ABDURRAHMAN KIZILAY TÖRENLE UĞURLANDI ANKARA (A.A) - 15.12.2010 - Türk Halk Müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay, son yolculuğuna uğurlandı. Özel 29 Mayıs Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle tedavi görürken hayatını kaybeden Abdurrahman Kızılay için Kocatepe Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, Abdurrahman Kızılay'ın eşi Ayla ile kızları Burcu, Beste ile yakınlarının yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, MHP Genel Başkan Yardımcısı Oktay Vural, MHP Kırıkkale Milletvekili Osman Durmuş, eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, eski bakanlardan Yaşar Okuyan, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Doğramacı, Türk Kızılayı Yönetim Kurulu Üyesi Fecri Alpaslan, Halk müziği sanatçıları Hüseyin İleri ve Mehmet Özbek ile bazı eski bakanlar da katıldı. Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bazı bakanlar da çelenk gönderdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından Abdullah Kızılay'ın Türk ve Türkmen bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda cenaze aracına konuldu. Törene katılanlar, ''Kerkük Türk'tür Türk kalacak'' şeklinde slogan attı. Kızılay'ın cenazesi toprağa verilmek üzere Cebeci Asri Mezarlığına götürüldü. Kerküklü bir sanatçı olan Kızılay, 1974'te Türk vatandaşlığına kabul edildi. Asıl adı Abdurrahman Ömer İbrahim olan Kızılay'a, uzun yıllar Kerkük Kızılayı'nda gönüllü olarak çalıştığı için Kızılay soyadı önerilmiş, kendisi de bu soyadını kabul etmişti. Evli ve 2 çocuk babası Kızılay'ın, bilinen türküleri arasında ''Altın Hızma'', ''Evlerinin Önü Boyalı Direk'', ''Dağlar Başın Alaydım'', ''Baba Bugün Dağlar Yeşil Boyandı'', ''Aynaya Baktım Saç Beyaz Olmuş'' yer alıyor. Öte yandan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Koza Holding'in sahibi Akın İpek'in kayınpederi Yücel Aykut'un, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç da emekli Hakim Albay Ali Hüner'in cenazesine katılmak üzere Kocatepe Camisi'ne geldi.