Abdurrahman Dilipak'tan McKinsey yorumu: Derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek

Hükümetin McKinsey şirketiyle anlaştığını duyurmasına, Muhafazakar ve dindar olarak kabul edilen Akit yazarı Abdurrahman Dilipak açıklandığı günden itibaren olumsuz yaklaştı. İktidara McKinsey meselesinde tepki gösteren yazar, 'Bu anlaşmayı yapanların cehenneme kadar yolu var' mesajı verdi. Abdurrahman Dilipak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün McKinsey'den fikri destek alınmayacağını açıklaması üzerine Erdoğan'a "Açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek" dedi.

TIKLAYIN- Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Şimdi tevbe zamanıdır

TIKLAYIN- Abdurrahman Dilipak'tan McKinsey tepkisi: Bu anlaşmayı yapanların cehenneme kadar yolu var

Abdurrahman Dilipak, "Siyaset ve bilgelik" başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kararından dolayı teşekkür etti. Dilipak'ın değerlendirmeleri şöyle:

"Erdoğan’ın son şura toplantısında McKinsey ile ilgili 'fikri danışmanlık hizmeti de alınmayacağı' yönündeki açıklamasından dolayı teşekkür ediyorum. Derdimiz bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek. İyilikler karşısında teşekkür etmesini bilmeyenler, hata yaptıklarında özür dilemeyi bilmeyenlerin eleştirilerinin de bir değeri olamaz."

Abdurrahman Dilipak'ın Akit'teki yayımlanan yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz