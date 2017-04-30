Abdurrahman Dilipak'ın paylaşımı sosyal medyada gündem oldu: Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz!

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından "Namlusuz, patlayıcısız, mermisiz top yapıyoruz, yapıyorlar, saniyede 300.000 km hızla giden ve 300 Km etkili silahlar" paylaşımı yapan Dilipak sosyal medyada gündem oldu.

Paylaşımlar üzerine Abdurrahman Dilipak kendi twitter hesabından şunları paylaştı:

"Bilmiyorlar, bilmediklerinide bilmiyorlare. eçhel,cahil-cühela bunlar. Ve edepsizler de.Kınayanların kınamalarına aldırmadan durmak yok,yola devam.

Boş tenekenin sesi daha çok çıkar.. Sahi o yazdıklarınız ne olacak şimdi. Utanın.. Bilmiyorsunuz ama kutsadığınız kanaatlarınız var.

Bizim şu teknovia'ya söyleyeyimde size bir megatron dersi versin. Öğrenirsiniz belki. Birilerine Zor gelsede ülkenizle gurur duyabilirsiniz."

“Dizelini yapsalar menzili uzar”

Ekşi Sözlük kullanıcılarından bazılarının yorumları şöyle:

"Saniye değidir o senedir. saniye olsa 300 km olmaz onun menzili, kaçar uzaya yakalayamayız, sonra topumuzu geri vermezler."

"Ben hep ışık hızıyla seyahat ettiğimden beni etkilemeyecek mermisiz top. ayrıca mermisiz top derken? mermili top mu var ki? top mermisi olmasın o. yani adam diyor ki yok böyle bir şey işte mermisiz top yani mermisi yok ama top var, 300.000 km hızla gidiyor. geri geri gidiyor herhalde?"

"Saniyede 300.000 km gidiyorsa ve mermisi yoksa giden şey nedir diye sordurtur."

"Ya ben bunu bir yerden hatırlıyorum da nereden... tabi ya command&conquer generals'da böyle bir silah vardı. tıklıyordun bir ışık hüzmesi binaları filan ortadan kaldırıyordu. kesin odur valla bak kesin odur."

"Tek eleştireceğim yönü menzilinin kısa olması. dizelini yapsalar hem menzil uzar, hem az yakar hem de torku yüksek olur. hedefin ne olduğunu nasıl anlıyor, namlu falan yoksa; acaba iman gücüyle mi ayırt ediyor?"

"Sniyede 300.000 km gidip, 300 km menzili olan top. saniyenin 1000'de 1'inde olay cereyan edecek. ayrıca ankara'dan istanbul'u vurabiliyoruz."