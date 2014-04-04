Abdurrahman Dilipak: Ya Twitter'da uyuşturucu satılırsa...

Anayasa Mahkemesi'nin kararından 24 saat sonra Twitter'a uygulanan erişim yasağının kaldırılmasının ardından, yasağı savunan yazarlardan olan Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Anayasa Mahkemsi'nin kararını eleştirerek, "Twitter yanlış yapıyor. AYM kararı da yanlış. Twitter seçim sonuçlarını erken açıklayabilir ya da Twitter üzerinden uyuşturucu satılırsa ya da Twitter üzerİnden organ tacirleri iş tutmaya başlarsa ya da kayıt dışı ticari faaliyette bulunursa ne olacak" yorumunda bulundu.

Dilipak'ın Twitter hesabından yayımladığı mesajlaer şöyle: