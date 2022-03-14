Abdurrahman Dilipak: Wuhan’ın yerini Ukrayna alabilir ve ilk hastalık bakarsınız İstanbul’da ortaya çıkar

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Rusya’nın işgal ettiği Ukrayna’da 30 biokimya fabrikasının vurulduğunu ve toksik ve mikrobik çalışma ürünü olan riskli maddelerin sızmış olabileceğinin dillendirmeye başlandığını belirterek “Bu kez hikâyenin kahramanı bir yarasa değil, göçmen ördekler olacak ihtimalle. Göçmen kuşların uçuş güzergâhının İstanbul olabileceği konuşuluyor. Yani Wuhan’ın yerini Ukrayna alabilir ve ilk hastalık bakarsınız İstanbul’da ortaya çıkar. Yeni mikrobun adı ‘SARS CoVİST’22’ olabilir” dedi.

Yazılarında sık sık Covid-19’a inanmadığını ve iktidarların yeni dünya düzeni için bunu kullandığını yazan Dilipak, ABD merkezli Time dergisinin 2020 yılındaki bir kapağın başlığında “The next catastrophe / Gelecekteki Felaket” ve hemen altında “bundan nasıl kurtulunur” yazdığını hatırlattı.

“Bunlar hep böyle yapıyorlar. Hastalığın mikrobunu üretirken reçetesini de yazıyorlar, ilacını da üretiyorlar” diyen Dilipak şöyle devam etti:

“İnsanları Ukrayna ile oyalarken aslında şimdiden, orada vurulan 30 biokimya fabrikasındaki toksik ve mikrobik çalışma ürünü olan riskli maddelerin sızmış olabileceğini dillendirmeye başladılar. Bu kez hikâyenin kahramanı bir yarasa değil, göçmen ördekler olacak ihtimalle. Göçmen kuşların uçuş güzergâhının İstanbul olabileceği konuşuluyor. Yani Wuhan’ın yerini Ukrayna, alabilir ve ilk hastalık bakarsınız İstanbul’da ortaya çıkar. Yeni mikrobun adı ‘SARS CoVİST’22’ olabilir.”

Dilipak, “Pandemi yalanı uğruna altı ay bir güz gittik, bugün döndük, başladığımız yere geri geldik. Bir arpa boyu bile yol alamadık, arkamızda milyonlarca mezar bıraktık. Bugün birileri savaş borusu öttürüyor, öte yandan, acılar, yoksulluk, krizler birbirini izliyor. Ve önümüzde yeni bir trajedi için global resetçiler medya üzerinden yaygara kopartmaya devam ediyorlar” görüşünü dile getirdi.

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