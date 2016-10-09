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Medya

Abdurrahman Dilipak ve Sibel Eraslan’ın TRT’deki programına son verildi

“Dilipak’la Siyasetin Dili” adlı program her çarşamba TRT Haber’de yayınlanıyordu

09 Ekim 2016 22:02

TRT’nin, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak ile Star yazarı Sibel Eraslan’ın programına son verdiği öğrenildi. “Dilipak’la Siyasetin Dili” adlı program her çarşamba TRT Haber’de yayınlanıyordu.

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, TRT tarafından programa son verilmesini bugünkü köşesinde değindi. Dilipak “İçimizdeki hainler” adlı yazısının ilgili bölümünde şöyle yazdı:

“(...) TRT’nin yeniden yapılandırılması konusunda herkesle konuştum, kimseden ses yok. Kim bilir belki de TRT koridorlarında fazla dolaşmayayım diye Sibel Eraslan ile yaptığımız program daha ilk etabında sonlandırıldı... Neyse. Dikkatli olalım. Hırsız içeride ise anahtarı değiştirmenizin faydası yok... Önce içeriyi temizlemek lazım... Ciğeri kediye emanet etmemek lazım. Temizlik yapacaklar kirli ise o temizlik, temizlik olmaz. Kaş yaparken göz çıkartmış oluruz. Tosya’ya pirince giderken evdeki bulgurdan olmuş oluruz. Dostlar alışverişte görür ama iş çıkmaz. Sadece 'elimiz aşağımız boş değil tuttuğumuz iş değil' olur. 6 ay bir güz gideriz de sonuçta bir arpa boyu bile yo almadığımızı anladığımızda geç kalmış oluruz bazı şeyler için... Selam ve dua ile...”

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