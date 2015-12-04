Abdurrahman Dilipak: Twitter anketime karşı paralel yapı, PKK ve Rusya topyekûn saldırıya geçti!

Twitter'da yaptığı "DAEŞ'ten petrol alan kim?" anketinden yüzde 78 oranında "Erdoğan Türkiye'si" sonucu çıkınca önce anketi sonra da hesabını kapatan Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Paralel yapı, PKK, Rus elçiliği bile sürece katıldılar. Topyekûn saldırıya geçtiler" dedi.

Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter hesabı üzerinden bir anket paylaştı. Dilipak anketinde "DAEŞ'ten petrol alan kim?" diye sordu ve "Putin Rusya'sı", "Esad Suriye'si" ve "Erdoğan Türkiye'si" seçeneklerini kullanıcıların tercihine sundu. Ankete kısa sürede binlerce kişi katılım gösterdi. Ankete katılımın 10 bin civarında olduğu sırada 75'in üzerinde "Erdoğan Türkiye'si" seçeneği tercih edilince Dilipak anketi kapattı.

Dilipak anketinin dış güçler tarafından çarpıtıldığını savundu ve hesabındna şu mesajları paylaştı:

AK Parti DAEŞ’den petrol alma konusunda halkı bilgilendirme konusunda yetersiz kalmış. İlk anket sonuçları bunu gösteriyor.

7 dakikada 1500 katilim. Sosyal medyada Erdoğan ve AK Parti karşıtlığının şiddetini de gösteriyor bu anket.

Bu anket Türkiye karşıtı bir kampanyanın sosyal medyadaki gücünü göstermesi açısından da önemli ve ilginç.

Ankete 20 dakikada 5000 katilim. Sanırım birileri maniple ediyor katilimi ve sonuçları… İlginç…

30.dakikada oy kullanımı 10.000’e yaklaştı. %76 Türkiye’yi suçluyor. Bu gerçekçi olamaz. Sosyal medyanın ne kadar maniplasyona açık olduğu açık.

Türkiye gerçeği Erdoğan’a destek %54. Twitter gerçeği %76 Erdoğan’a köstek.

Demek ki bu konularda hazır kıta bekleyen cyber timler var. İşaret verildiği an saldırıyorlar. Sanal kişiler üzerinden tercihte bulunuyorlar.

Tercihte bulunanlar bir saatte 20.000’i bulacak. Böyle giderse anket sonuçlandığında 500.000’i filan bulacağız.

Adaletin bu mu Twitter :(

Ankete fake hesaplar üzerinden müdahale var ve ben anketi kapatıyorum… Bu konuda Twitter yönetiminin de bir şeyler yapması gerek...

Anket başkaları tarafından kullanıldığı ele geçirildiği için kaldırıyorum. Ruslar ve Esed’in adamları iyi çalıştı.

Anket sonrası hesaba olan saldırılardan ve manipülasyondan dolayı hesabi bir sure takipçi dışına kapattım tekrar açılacaktır.

Rus Büyükelçiliği'nden tweet geldi

Bu arada Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği de Abdurrahman Dilipak'ın anketini "İlginç bir anket! 1 saatin bilançosu ortada..." ifadeleriyle paylaştı.

Dilipak: Paralel yapı, PKK,

Rusya Büyükelçiliği harekete geçti

"DAEŞ'in petrolünü kim alıyor?" anketinden yüzde 78 oranında "Erdoğan'ın Türkiye'si"nin çıkmasının ardından anketi kaldıran Dilipak, anket sonuçlarını Akit gazetesinin bugünkü nüshasında değerlendirdi.

Dilipak şunları söyledi:

Twitter’deki bir anketim kısa sürede fake hesapların saldırısına uğradı. Bir de hesabı ele geçirmeye yönelik saldırılar başladı. Bu konuda görüştüğüm arkadaşlar tedbir olarak, anketi durdurup, hesabı kapatmamı istediler ve önce zaten ilk 5-10 dakika içinde durum belli olmuştu ve ben mesajlarımda izleyenlere uyarıda bulundum. Paralel yapı, PKK, Rus elçiliği bile sürece katıldılar. Topyekûn saldırıya geçtiler. Saldırganların adres, kimlik ve kişiliklerini belirlemeye çalışıyor arkadaşlar. Saldırganların profilleri, ahlak ve zeka düzeylerini de gösteriyor. Bu arada Twitter hesabı kısa sürede hesap açık hale getirilecek.