Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dilipak'ın IŞİD anketini paylaştı

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yaptığı anket paylaşıldı. "DAEŞ'ten petrol alan kim" sorusunu yönelten Dilipak, ortaya çıkan sonuçlara şaşırdı. Twitter kullanıcılarının yüzde 78'i, Dilipak'ın sorusuna "Erdoğan Türkiye'si" yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde yüzde 12'si "Putin Rusya'sı" derken, yüzde 10'u da "Esed Suriyesi" cevabını verdi.

Dilipak'ın anket sonucunu resmi Twitter hesabından paylaşan Büyükelçilik, "İlginç bir anket! 1 saatin bilançosu ortada..." diye yazdı.

Dilipak ise anketin sonucunu görünce AKP'yi suçladı ve "Ak parti DAEŞ'ten petrol alma konusunda, halkı bilgilendirme konusunda yetersiz kalmış. İlk anket sonuçları bunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

Anketi sildi

Abrurrahman Dilipak, anket sonuçlarının Erdoğan aleyhine çıkması üzerine bir süre sonra anketi sildi.