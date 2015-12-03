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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Dilipak'ın IŞİD anketini paylaştı

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Twitter kullanıcılarına "DAEŞ'ten petrol alan kim?" diye sordu, sonuçlar Dilipak'ı şaşırttı

03 Aralık 2015 10:04

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından, Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'ın yaptığı anket paylaşıldı. "DAEŞ'ten petrol alan kim" sorusunu yönelten Dilipak, ortaya çıkan sonuçlara şaşırdı. Twitter kullanıcılarının yüzde 78'i, Dilipak'ın sorusuna "Erdoğan Türkiye'si" yanıtını verdi. Ankete katılanların yüzde yüzde 12'si "Putin Rusya'sı" derken, yüzde 10'u da "Esed Suriyesi" cevabını verdi.

Dilipak'ın anket sonucunu resmi Twitter hesabından paylaşan Büyükelçilik, "İlginç bir anket! 1 saatin bilançosu ortada..." diye yazdı.

Dilipak ise anketin sonucunu görünce AKP'yi suçladı ve "Ak parti DAEŞ'ten petrol alma konusunda, halkı bilgilendirme konusunda yetersiz kalmış. İlk anket sonuçları bunu gösteriyor" yorumunda bulundu.

 

Anketi sildi

 

Abrurrahman Dilipak, anket sonuçlarının Erdoğan aleyhine çıkması üzerine bir süre sonra anketi sildi.

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