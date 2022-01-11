Abdurrahman Dilipak'tan tollere uyarı

Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak bugünkü yazısında "trollere uyarı"larda bulundu.

Trollere “kimseyi aşırı övmeyin, belki bir gün küsersiniz ya da o kişi yolda çıkar, pişman olursunuz” diye seslenen Dilipak her şeyi hakkıyla bilenin yalnız Allah olduğunu yazdı.

“Hizmet ettiğiniz efendileriniz, yarın sizi Allah’ın elinden alamaz. Ve elde ettiğiniz para, makam, o her ne ise sizin için rahmet değil, gazab vesilesi olur” diyen Dilipak, şöyle devam etti: "Zahidlerden bir zata sormuşlar: 'Haklı olarak birini yüzüne karşı övmek uygun mudur?' Cevap vermiş: Haklı olarak da birini yüzüne karşı övmek, onun felaketine sebep olabilir. Çünkü sevdiği kimseyi övmek, aşırılığa kaçar ve yalan karışabilir. Sevmediği kimseyi övmekte ise riya olabilir. "

Dilipak, trollerin, hem birini övüp onu yücelterek, hem de başkasını aşağılayıp azarlayarak iki kere günah işlediğini, kul hakkına girdiklerini belirterek özetle yazısına şöyle devam etti:

"Unutmayalım ki, 'fikri kavmiyyeti tel’in ediyor peygamber'.. Onların ırk davası ya da dünyevi bir menfaat, meta, kazanç üzerine mücadele ederken ölenlerin “Cahiliye ölümü” ile öldükleri yönünde tekraren ikazlar vardır. “… kim cemaati terk etmiş halde ölürse, câhiliye ölümüyle ölmüş olur. Kim de, ummiyye (gayesiz, hedefsiz iş, asabiyet ve kavmiyet için yapılan savaş)ta savaşır, asabiyet (kavmiyet) için öfkelenir veya asabiyete çağırır veya asabiyete devam eder ve bu esnada öldürülürse, onun ölümü câhiliye ölümüdür.” (Müslim)

Sadece troller değil, yani para karşılığı bunu yapan, ya da aidiyet duygusu ile bu işlere karışanlar değil, biz hepimiz bu konuda hassas olmamız gerekiyor.

Ne gelenin gitmemesi, ne gidenin ya da gitmesi istenene zarar vermek için, ne gelecek olanın keyfi için geçmişe de sövmeyelim, geleceğe dair hayali vaadlerde bulunarak insanları kandırmayalım.. Birinin gelmesi ya da gitmesi için hakikati çarpıtmayalım. Adil şahidler olalım.

Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana, zalime karşı olalım.

Sözü dinleyelim doğrusuna talib olalım, yalanına karşı çıkalım zalim “bizden biri” de olsa, mazlum düşmanımız da olsa.

Haksızlıklar karşısında susanlar dilsiz şeytanlardır. Haksızların safında sözünü ve kalemini kiraya verenler Şeytanın safında askerlik yapanlardır. (Allah korusun)

O troller yarın, eleştirdiklerinde olmayan sıfatlar ve onların yapmadıkları, söylemedikleri sözlerle onları suçlamıyorlar mı? O şeyler de, eleştirdiklerinde yoksa, bunu söyleyenler, kendileri o şeyi yapmış gibi yargılanacaklardır."

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