Abdurrahman Dilipak: Tek başına faizde puan düşürmek, çok tehlikeli sonuca sebep olabilir

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, alt yapı oluşturulmadan faizde indirime gitmenin ekonomi sistemindeki dengeleri bozacağı için çok tehlikeli sonuca neden olabileceğini belirtti. Dilipak "Siz bir puan düşürürken faizi, kurdaki artışla dış borcunuzun TL karşılığı daha fazla artabilir, ithalatınız da aynı oranda artar. Eğer dış borç stoğunu kontrol edemiyorsanız, oltayı yutmuşsanız işiniz zor" dedi.

“Ölçü, tartı ve para” başlıklı yazısında dövizin yine patladığını, belirten Dilipak “Tekrar söylüyorum, ‘Faiz’ tanımı üzerinden sorunu anlayamayız. ‘Riba’ farklı bir şey. ‘Kaime / BankNote’ ile kendisi gerçek değer olan para farklı bir şey” diye yazdı.

Alt yapı oluşturmadan sisteme müdahalenin geri tepeceğini, tek başına “Katılım bankacılığı” ile de sorunun çözemeyeceğini belirten Dilipak, Sadece Riba haram değil, “ölçü ve tartı” sadece terazide değil, paranın değeri de, adalet de bir ölçü ve tartı konusudur ve o konuda haramiyet, Riba’dan öncedir! “Ölçü ve tartıya hîle karıştıranların vay hâline! (Mutaffifin 1). Bu konuda daha 156 ayet var. Malın da paranın da değerini doğru tartmak gerek” dedi.

Siyaset dünyasında faiz konusunu en çok tartışan kişi dediği Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın faize karşı “ 1-Ortaklık, 2-Yatırdığın para miktarı ve süresi kadar geri çekme hakkı, 3-Emek karşılığı ortaklık, 4-Sendika ya da Emek koop. üzerinde pazarlıkla kâr payı belirleme; 5-Rehin karşılığı kredi. 6-Kamu kaynaklı, ödenmiş vergi karşılığı kredi, 7-Teşvikli teminat mektubu” önerilerinde bulunduğunu belirten Dilipak, bu işlemlerin enflasyondan etkilenmeyeceği için piyasada sorun oluşturmayacağını yazdı.

“Tek başına Murabaha, Muşaraka ve Mudaraba ile bügünkü sorunların tamamını çözmek mümkün değil” diyen Dilipak şöyle devam etti: Dahası Borsa, Leasing, Factoring, teşvik, fon kaynaklı kredi, uluslararası ticaret hepsini birden düşünmemiz gerekiyor. FED/BrettonWoods ve LIBOR gerçeğini birlikte düşünmemiz ve biz kendimizi düşünürken, dünyaya daha adil ve sürdürülebilir bir model sunmamız gerek. Global Sanal ticaret sisteminin altyapısını da iyi analiz etmemiz gerekiyor. Faizi kaldıracaksanız, ekonomideki dengeleri korumak için daha birçok düzenleme yapmanız gerekiyor. Tek başına faizde puan düşürmek, eski sistemdeki dengeleri de bozacağından bazen çok tehlikeli sonuca sebep olabilir. Siz bir puan düşürürken faizi, kurdaki artışla dış borcunuzun TL karşılığı daha fazla artabilir, ithalatınız da aynı oranda artar. Eğer dış borç stoğunu kontrol edemiyorsanız, oltayı yutmuşsanız işiniz zor. O zaman kantarın ince ayarına dokunurken, efradına cami, ağyarına mani bir hassasiyet gerek. Manipülasyonlar konusunda dikkatli olmak gerek. “

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