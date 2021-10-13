Abdurrahman Dilipak'tan Pandora Belgeleri yorumu: Birileri birilerini yola getirmek istiyor

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye’den 220 ismin bulunduğu Pandora Belgeleri için “Bu kadar farklı çevreden bu kadar insan varsa, o işten bir şey çıkmaz. Birileri kurban seçilir, birileri teslim olur, birilerinin malına mülküne el konur, kimsenin gıkı çıkmaz” dedi.

Belgelerde ismi geçenlerin hemen hemen tamamının eski zenginler olduğunu ve 220 rakamına bir sıfır ekleyin diyen Dilipak, “Belki şimdi değişen süreçte konjonktürel olarak öne çıkanlar vardır, ya da birilerinin birilerine ihtiyacı vardır, onu bırakıp buraya gelmesi gerekiyor. Dün tepedekiler ortakken bugün yollarını ayırmışlarsa, bizimkilerin onlardan birini seçmesi gerekir. Birini seçmek zor değil de, öteki itiraz ederse ne olacak. İşte orada biraz sorun var” diye yazdı.

Kimin ofshore hesabının bulunduğunu aslında bilindiğini Dilipak, “Zaman zaman bu açıklamalar olmalı ki, birileri adına birileri kırbaç şaklatıp, ‘biz buradayız’ demeli ve herkes ona bakıp hizaya gelmeli. Unutmayın ‘Büyük birader sizi gözlüyor’.Sizin bu listede adınız çıkmadı ise çok sevinmeyin, yine size gelirler” diye yazdı.

Belgeleri açıklayarak insanların öfkelerinin kullanıldığını ve piyasanın kontrol edilmek istendiğini öne süren Dilipak özetle şöyle devam etti:

"Sahi bir zamanlar medyada Karacan’lar, Simavi’ler vardı, ne oldu, şimdi neredeler, ne yapıyorlar. Uzan’lar, Ilıcak’lar nerede! Geldikleri gibi gidiyorlar. Sermaye de böyle. Bir zamanlar alkışlananlar düşünce yardımına gelen kimse olmuyor. Hani 'Düşenin dostu olmaz' derler ya, işte o hesap, ayakta iken alkışlayanlar, elini öpenler, oturunca ya dağılır ya eleştirmeye başlarlar. Düşünce, çevrendeki o en fazla alkışlayanların bir kısmı Brütüs’e dönüşürler ve tekmeyi ilk vuran onlar olur.

Dikkat edin, birileri birilerini besliyorsa, onu kurban etmek istiyormuş. Önce iyice obez olsun, sonra onu kurban edersin. Nasıl olsa arkadan kuyruğa girip sizde ilgi-alaka bekleyen, kendi kasabının bıçağını bileylemeye hazır bir sürü insancık var. Seç, beğen, al!

Birileri yola gelmek istemiyor. Birileri birilerini yola getirmek istiyor. O da 'doğru yol'a değil, kendi yoluna.. Kavga bunun kavgası."