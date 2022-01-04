Abdurrahman Dilipak’tan CHP’ye Özgür Özel eleştirisi: Partinizin akıl sahipleri bu şekilde meydan okumayı sürdürmeleri halinde, onların karşısında kim olsa seçimi kazanır

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı kurslarda okul öncesi çocuklara Kur’an öğretilmesi ile ilgili CHP Milletvekili Özgür Özel’in “Orta Çağ zihniyeti” sözlerini kritik etti.

CHP’nin tek parti dışında hep ‘azınlık’ partisi olduğunu yazan Dilipak, partini ancak ihtilaller döneminde iktidar ortağı olabildiğini ve bütün darbelerin ‘Atatürkçülük’ ve ‘Laiklik’ adına yapıldığını öne sürdü.

CHP’nin normal bir parti olmadığını ifade eden Dilipak,”Özel örneğinde olduğu gibi halka tepeden bakan, buyurgan ifadeler, toplumsal hafızayı canlandırırken, sonuçta CHP’den kaçışı artıran bir etki yapmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Özel’e “Kindar olmayı kınıyorsunuz da, bu kininiz, öfkeniz nereden geliyor söyler misiniz? Siz bu akılla bizim ifademiz, hızımızsınız, gündüzün geceye muhtaç olduğu gibi, bize de siz lazımsınız. Durmak yok, yola devam.

Keşke durup düşünseniz, kendinize gelseniz” diye seslenen Dilipak, “ Biz de öyle yapalım. Herkes öyle yapsa keşke… CHP, İttihat Terakki ilişkini iyi araştırın. ‘Darbeciliği’ oradan gelir” dedi.

“Özgür Özel, Kur’an kursları üzerine şecaat arz ederken yaralarımızı depreştirdi” diyen Dilipak, şöyle devam etti: “CHP’de bu akıl sahipleri bu şekilde meydan okumayı sürdürmeleri halinde, onların karşısında kim olursa olsun, seçimi kazanır. Siz karşıtlarınızın umudu oluyorsunuz aynı zamanda bu öfkeli dilinizle. Kaçtığınız şeye doğru koşuyorsunuz, siz de ötekiler gibi. Durmak yok yola devam…”

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