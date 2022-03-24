Abdurrahman Dilipak: Vefa toplantılarına katılanların uyarı ve eleştirileri ciddiye alınmalı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ‘ahd’ ve ‘vefa’ kavramlarını kritik ettiği bugünkü yazısında isim vermeden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partisinin eski milletvekilleriyle biraraya geldiği ‘vefa toplantıları'na da değindi.

Ahd ve vefa gibi kavramların seçim için bir PR çalışması gibi algılanılmaması gerektiğini yazan Dilipak, şöyle devam etti: “Bu kavramların içi boşaltılmamalı. Güzel bir niyet ve iş, ucuz bir siyasi malzemeye dönüştürülmemeli. Gelenler, taleplerini, uyarılarını, eleştirilerini dile getirecek mi, ya da bunu yaptıklarında bu uyarılar dikkate alınacak mı? Bırakın insanlar söyleyeceklerini söylesinler. Vefa toplantısına davet etmeye değer gördüğünüz insanların uyarı ve eleştirilerine, tavsiye, nasihat ve tekliflerini de ciddiye almak bir nezaket gereğidir. Bakın ille de sizi her söylediğinizi destekleyen, alkışlayan birilerini arıyorsanız, böyle bir toplantı sadece ‘dostlar alışverişte görsün’ kabilinden bir PR çalışması olur. Sizin tam tersinizi söyleyeyim, en az sizin kadar doğru şeyler söylüyor olmaları da mümkün bu sözlerin.”

Meta Verse, Starlink, Neura Link, Trans Humanizm, 5G, 6G konularındaki resmi açıklamalara, başından beri karşı olduğunu yazan Dilipak, “Buyurun siz yapın, siz hükümetsiniz, büyük imkanlarınız var. Ben tek kişiyim. Covid konusunda da ben başından beri, bu konuyu kimsenin gündem yapmadığı günlerden beri hep uyardım, karşı çıktım, iktidar sahipleri de inatla savundular. Yine öyle olsun. Allah bu dünyada yaptığımız şeylerin hakikatini gün gelecek bize soracak. Kim neyi, niçin yaptıysa ortaya çıkacak” diye yazdı.

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