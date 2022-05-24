Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Hayat değişiyor ama kadrolar değişime ayak uyduramıyorsa orada bir sorun kaçınılmaz

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, AKP 2001’de kurulduğunu hatırlatarak “Cumhuriyetin 100. Yılını kutlamaya hazırlanırken, AK Parti Cumhuriyetin ömrünün beşte biri tek başına ve kesintisiz iktidar. Hayat değişiyor ama kadrolar değişime ayak uyduramıyorsa ya da değişen şartlara uyum performansı düşüyorsa orada bir sorun kaçınılmaz” diye yazdı.

Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, Celal Bayar, Adnan Menderes, Süleyman Demirel’in görev sürelerin hatırlatan Dilipak, şöyle devam etti: Erdoğan 7.5 yıldır Cumhurbaşkanı. Öncesinde 11 yıllık Başbakanlığı var. Erdoğan 14 Mart 2003’de başbakan oldu, bu dönem 29 Ağustos 2007’de son buldu. (59. Erdoğan 1. Hükümeti). 2. dönem 60. Erdoğan hükümeti 2011 ve 3. dönem 61. Erdoğan hükümeti 2014’e kadar sürdü. Toplamda 7.5 yıl da cumhurbakanlığı yaptı. Yani Cumhurbaşkanı ve Başbakan olarak 19 yıldır yönetimde. Demirel Cumhurbaşkanı olarak 7 yıl görevde kaldı. Daha önce 10 yıl 5 ay başbakanlık yaptı. 17 yıl 5 ay ülkeyi yönetti.

"Mesela Abdulhamid han 32 yıl tek başına iktidarda kaldı da ne oldu" diyen Dilipak şöyle devam etti:" Ya da Kanuni Sultan Süleyman 46 yıl o tahtta oturdu, sonuç! 4. Mehmet 39, Orhan gazi 35, Abdülhamid 32 yıl, Fatih Sultan Mehmet 31 yıl, 2. Bayezid 31 yıl, 2. Mahmut 31 yıl.. İlk 7 sultanın saltanatı 250 yılı bulur.

Osmanlı Devleti’ni 600 yıl boyunca 36 farklı padişah tahta çıktı. Ortalama her biri 16.5 yıl tahtta kalması gerek ama 46 yıl kalan da oldu, 1 yıldan daha az kalan da. 1. Murat ve Osman Gazi’yi ve 3. Ahmed’i de eklerseniz (1. Murat 29, Osman Gazi 27, 3. Ahmet 27 yıl), ilk 10, devletinin ömrünün yarısını yönetmiş.

Bana kalırsa iktidarın ne kadar uzun ya da kısa olduğu değil, o süre içinde ne yaptığına bakmak gerek. Hükümetlerin ya da devletlerin ömrü insan ömrü gibidir. Uzun olmasının bir anlamı ve değeri yok.

Önemli olan hayırlı ve bereketli bir ömür ve hayırlı bir ölüm olsa gerek.

Siyaset toplumsal maslahat ile ilgili bir vekalet müessesidir. "

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